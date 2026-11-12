Caso Loan: un policía reveló qué pudo haber pasado con el nene y apuntó a dos hipótesis

Durante su declaración, Simón explicó por qué los investigadores consideraron la posibilidad de un accidente de tránsito y qué elementos les generaron dudas sobre el comportamiento de algunos de los acusados. "Yo creo que es lo más probable que haya ocurrido, un accidente fatal", manifestó ante los jueces.

El subcomisario argumentó que, si se hubiera tratado únicamente de un homicidio culposo, las consecuencias penales serían, en términos generales, menores que las correspondientes a un homicidio doloso.

Volvió a ponerse sobre la mesa la hipótesis de que el menor pudo haber sido atropellado.

Por ese motivo, señaló que los investigadores intentaron comprender por qué los posibles responsables habrían mantenido el silencio y desarrollado presuntas maniobras de ocultamiento.

En ese contexto, mencionó dos escenarios:

Que Loan hubiera sobrevivido inicialmente al supuesto atropellamiento, pero falleciera posteriormente por no haber recibido la atención médica necesaria.

Que el accidente hubiera provocado su muerte y un allegado a los responsables colaborara en el ocultamiento del cuerpo.

Simón aclaró que durante la investigación también se analizaron hipótesis vinculadas con un secuestro, una posible situación de trata de personas y un homicidio doloso. Según su testimonio, con el avance de las actuaciones surgieron indicios que llevaron a considerar una posible sustracción y ocultamiento del menor.

Las pericias a la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava

Uno de los puntos centrales de la declaración estuvo relacionado con la Ford Ranger perteneciente a Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, dos de los imputados en la causa. Simón participó de distintas diligencias realizadas después de su llegada a 9 de Julio, a fines de junio de 2024, como parte del equipo que trabajaba bajo las órdenes del Juzgado y la Fiscalía Federal de Goya.

Entre las tareas mencionó rastrillajes, allanamientos y pericias sobre los vehículos investigados. El subcomisario recordó que perros especializados en odorología detectaron rastros compatibles con el olor de Loan en la camioneta, además, durante los estudios realizados sobre la parte delantera del vehículo se identificaron posibles vestigios de sangre.

La subinspectora de la Policía Federal Abril Pizarro explicó ante el tribunal que las pruebas químicas efectuadas en el paragolpes delantero arrojaron reacciones compatibles con la presencia de sangre humana. "Teníamos color, persistencia e intensidad en cuatro sectores", declaró.

Sin embargo, la especialista aclaró que el resultado del Luminol era orientativo y que las muestras fueron enviadas para realizar estudios complementarios que permitieran confirmar la naturaleza del material y establecer un eventual perfil genético. Por lo tanto, ese resultado no permite afirmar por sí solo que la sangre perteneciera a Loan ni que el vehículo hubiera participado en un atropellamiento.

La familia de Loan. (Foto: archivo)

Otro de los elementos que destacó Simón fue el análisis de los teléfonos celulares de los imputados. El investigador aseguró que detectaron faltantes de información y un patrón de borrado de datos que consideraron llamativo.

En particular, señaló que el teléfono de Carlos Pérez dejó de registrar señal en dos oportunidades durante el día de la desaparición. Cada interrupción se extendió durante aproximadamente una hora y una de ellas coincidió con el horario en que los acusados habrían abandonado El Algarrobal.

El papel roto que encontraron durante un allanamiento

Durante el procedimiento realizado en la vivienda del matrimonio Pérez-Caillava, los investigadores encontraron un elemento que despertó sospechas. Se trataba de un papel roto en el que estaban anotadas las comunicaciones telefónicas realizadas después de la desaparición de Loan.

Simón aseguró que nunca había encontrado un registro de esas características en una investigación. "Es algo que nunca vi. Era como un backup de las llamadas", expresó ante el tribunal.

El hallazgo fue incorporado al conjunto de elementos analizados para reconstruir los contactos y movimientos de los imputados durante las horas posteriores a la desaparición.

El botín de Loan y la sospecha de que fue colocado intencionalmente

Otro de los momentos importantes de la audiencia estuvo relacionado con el hallazgo de uno de los botines de Loan en una zona de barro, alejada del naranjal donde había sido visto por última vez. Simón puso en duda que el calzado pudiera haber sido encontrado casualmente debido a las características del lugar: "Era imposible encontrarlo si no se sabía que estaba ahí", sostuvo.

El investigador también mencionó el análisis de geolocalización de los teléfonos celulares, que permitió reconstruir posibles encuentros entre algunos de los acusados. Según explicó, el GPS del celular de María Victoria Caillava la ubicaba cerca de una escuela, donde se habría producido un encuentro con Laudelina Peña, tía del menor.

El trayecto desde ese punto hasta la vivienda podía realizarse en aproximadamente un minuto, pero el registro analizado indicaba que Caillava había demorado cerca de nueve minutos. A partir de esos datos, Simón planteó la posibilidad de que el calzado hubiera sido entregado a Laudelina para colocarlo posteriormente en el lugar donde fue encontrado. Esta interpretación tampoco fue establecida como un hecho probado.

Cabe recordar que Laudelina Peña había declarado anteriormente que Loan fue atropellado y que después ocultaron su cuerpo, pero durante el juicio se retractó y reconoció que aquella versión era falsa.

La búsqueda de Loan. (Foto: archivo)

Durante la audiencia también declararon otros integrantes de las fuerzas federales que participaron de los procedimientos. La oficial Paula Altamirana explicó que había realizado una búsqueda de huellas dactilares sobre los vidrios de la Ford Ranger, aunque el procedimiento terminó sin resultados positivos.

Por su parte, Diego Terri, integrante de la Policía Federal, declaró sobre su participación como chofer de los peritos que trabajaron sobre el vehículo. También prestaron testimonio los suboficiales de Gendarmería Gustavo Castillo, Omar Acuña y Teodoro Duarte.