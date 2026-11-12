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Yanina Latorre mostró la atrevida carta que le dejaron y sorprendió con los detalles de la propuesta

En su programa radial, Yanina Latorre mostró la atrevida carta que recibió, contó cómo fue el inesperado episodio y sorprendió al revelar algunos detalles de la propuesta.

12 nov 2026, 18:57
yanina latorre
yanina latorre

Yanina Latorre protagonizó un divertido momento al aire de su programa radial en El Observador, donde compartió una particular anécdota que vivió con dos jóvenes que se acercaron a entregarle una carta en un bar de Madrid. Lo que parecía ser un simple gesto de cariño terminó convirtiéndose en una propuesta inesperada que no pasó inadvertida.

La conductora contó que primero recibió una nota de dos chicas que le expresaron su afecto y agradecimiento. "Unas me entregaron una cartita que era sana, que dice: 'Yani: gracias por hacernos sentir un poquito más cerca de casa, te amamos Juli y Clari'", leyó Yanina, mientras relataba cómo había comenzado la historia.

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Sin embargo, poco después llegó otra pareja con una carta que tenía un contenido bastante diferente. "Viene una segunda parejita y me trae esta cartita, yo digo es una cartita como la de ellas dos, que yo me lo voy guardando, acá, en la agenda de la tía Yani", contó entre risas.

Qué decía la inesperada propuesta que recibió Yanina Latorre

La conductora explicó que quienes le acercaron el mensaje eran dos jóvenes de apenas 20 años, una chica y un chico. Al abrir el papel y descubrir su contenido, se encontró con una invitación que la tomó completamente por sorpresa.

"'Yanina: sos un fuego nos encantaría invitarte a tomar algo y ver si da para un trío'", comenzó leyendo la conductora, quien no ocultó su sorpresa ante la particular propuesta.

Pero eso no fue todo. Según detalló, la pareja había dejado sus datos para que pudiera ponerse en contacto con ellos. "Firmado el nombre de ella y de él, el teléfono y el arroba de ella", agregó Yanina al contar cómo estaba escrita la invitación.

Lejos de deshacerse de la curiosa carta, la conductora decidió conservarla como recuerdo de la insólita situación que había vivido. Con su habitual sentido del humor, cerró la anécdota con una frase que desató risas: "Lo guardé de recuerdo porque un trío no te lo ofrecen todos los días".

     

 

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