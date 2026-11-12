Yanina Latorre mostró la atrevida carta que le dejaron y sorprendió con los detalles de la propuesta

Qué decía la inesperada propuesta que recibió Yanina Latorre

La conductora explicó que quienes le acercaron el mensaje eran dos jóvenes de apenas 20 años, una chica y un chico. Al abrir el papel y descubrir su contenido, se encontró con una invitación que la tomó completamente por sorpresa.

"'Yanina: sos un fuego nos encantaría invitarte a tomar algo y ver si da para un trío'", comenzó leyendo la conductora, quien no ocultó su sorpresa ante la particular propuesta.

Pero eso no fue todo. Según detalló, la pareja había dejado sus datos para que pudiera ponerse en contacto con ellos. "Firmado el nombre de ella y de él, el teléfono y el arroba de ella", agregó Yanina al contar cómo estaba escrita la invitación.

Lejos de deshacerse de la curiosa carta, la conductora decidió conservarla como recuerdo de la insólita situación que había vivido. Con su habitual sentido del humor, cerró la anécdota con una frase que desató risas: "Lo guardé de recuerdo porque un trío no te lo ofrecen todos los días".