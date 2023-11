La conmovedora historia de lealtad entre un senderista y su perro y su trágico final

finney el perro sobreviviente .jpg Finney, el perro que sobrevivió a su amo, perdido en un bosque de Colorado, pero permaneció con él hasta que lo rescataron. (Foto: Gentileza Denver Gazette)

Un paseo en la montaña

Estaba con Finney, un Jack Russell Terrier, a bordo de su camioneta cuando partieron hacia las montañas del este de Colorado. Un lugar que conocía, pero que las autoridades definen como muy intrincado y peligroso. Como no sabían nada de él, sus amigos alertaron a la policía que puso en marcha un operativo de rescate.

Fue invalorable la participación del grupo TSAR (Taos Search and Rescue) un equipo especialmente preparado par a la búsqueda y rescate en la montaña. TSAR tiene además un equipo especial de K-nine (la división de perros adiestrados para este tipo de crisis).

Durante 10 semanas los buscaron sin resultados. Incluso con la ayuda de un helicóptero para barrer toda la zona boscosa y empinada por los montes.

Rich Moore quería llegar a la cima del pico de Blackhead, la elevación más alta al este de Pagoosa Springs.

busqueda de senderista.jpg El mapa marca desde dónde salió Rich Moore y el lugar en donde encontraron su cuerpo, 10 semanas más tarde. (Foto: Denver Gazette)

90 días de búsqueda

Habían colocado carteles con la imagen de Rich Moore y su fiel compañero, Finney, pero no hubo llamados con datos alentadores.

busqueda de rich y su perro .jpg Carteles de Rich y Finney mientras estuvieron perdidos en las montañas. (Foto: Gentileza Denver Gazette)

Tras esas 10 semanas infructuosas, un cazador llamó a la policía y dijo que había encontrado un cuerpo. Era ya el 30 de octubre.

Lo halló tirado cerca de una cuenca de drenaje de un curso de agua llamado Bajo Blanco. Tal vez estaba allí tomando agua para mantenerse con vida. Al día siguiente, miembros de la oficina del sheriff, junto con equipos de búsqueda y rescate, volaron al área. Localizaron el cuerpo y lamentablemente lo identificaron: eran los restos del expedicionario Rich.

Denver Gazette.jpg El diario local, Denver Gazette, relató toda la tragedia de Rich Moore y el milagroso rescate con vida del perro Finney. (Foto: Denver Gazette)

Las autoridades no han revelado la causa de la muerte en el caso, pero sí señalaron que no se sospecha de ningún crimen. Creen que por su edad, 71 años, Rich puede haberse descompensado o sufrido un accidente del que no pudo reponerse, llegar a su auto y, menos aún, pedir ayuda.

Un hallazgo conmovedor en medio de la tragedia

Pero en medio de la tragedia, los integrantes del grupo TSAR vieron algo conmovedor: junto a su amo estaba el perro Finney. Logró sobrevivir, pero no se alejó del cuerpo de su dueño.

mensaje de TSAR por el rescate .jpg El aviso del trágico hallazgo de Rich Moore, aunque su perro Finney sobrevivió esperando un rescate a su lado. (Foto: Gentileza Facebook de TSAR)

Delinda Vanne-Brightyn, la integrante del grupo de rescatistas le hizo un rápido examen en la montaña. Comprobó que el perro había perdido en todo ese tiempo, aproximadamente la mitad de su peso. Pero estaba en un buen estado de salud en términos generales. Podía andar por sus propios medios.

Creen que sobrevivió comiendo pequeños animales y raíces o plantas. Así pudo mantenerse con vida, además del agua que por suerte, en esa zona había suficiente.

Blackhead Peak, el lugar en donde falleció Rich Moore tiene 3.500 metros de altura. Un informe del sendero en Summit Post indica que la ruta común hacia la cumbre es de aproximadamente tres millas de ida.

El Río Blanco está ubicado en un valle al sureste de la cumbre de la montaña, y la ruta hacia la cumbre comienza en el lado noroeste del pico. Tal vez Rich se desorientó y ese fue el principio de su tragedia.

El perro Finney fue llevado de regreso a Pagoosa Springs y quedó a cargo del sheriff hasta que se recupere por completo y entonces pueda ser entregado a los familiares de Rich Moore, su dueño, de quien fue su compañero inseparable.