La crisis en Europa del Este se profundiza: Ucrania acusa a Moscú de incurrir en "tácticas medievales"

Lunes. Noche. Ya sabes, solíamos decir: el lunes es un día difícil. Hay una guerra en el país. Así que todos los días son lunes. Y ahora estamos acostumbrados a que todos los días y todas las noches sean así. Hoy es el 12. 12 noche de nuestra lucha. Nuestra defensa. Estamos todos sobre el terreno, todos estamos trabajando. Todos están donde deben estar. Estoy en Kiev. Mi equipo está conmigo. La defensa territorial está sobre el terreno. Los militares están en posiciones. ¡Nuestros héroes! Médicos, socorristas, transportistas, diplomáticos, periodistas... Todo el mundo. Todos estamos en guerra. Todos contribuimos a nuestra victoria, que definitivamente se logrará. Por la fuerza de las armas y de nuestro ejército. Por la fuerza de las palabras y de nuestra diplomacia. Por la fuerza del espíritu, que tenemos los primeros, los segundos y cada uno de nosotros. Echa un vistazo a nuestro país hoy. Chaplynka, Melitopol, Tokmak, Novotroitske y Kherson. Starobilsk. En todas partes la gente se defendió, aunque allí no tienen armas. Pero esta es nuestra gente, y por eso tienen armas. Tienen coraje. Dignidad. Y de ahí la capacidad de salir y decir: estoy aquí, es mío y no lo voy a regalar. Mi ciudad. Mi comunidad. Mi Ucrania. Cada hombre y mujer ucranianos que protestaron contra los invasores ayer, hoy y protestarán mañana son héroes. Gritamos a los invasores junto con ustedes. Estamos en las plazas y calles contigo. No tenemos miedo contigo cuando los invasores abren fuego y tratan de ahuyentar a todos. USTED no retrocede. NOSOTROS no retrocedemos. Y el que repitió: "Somos un solo pueblo" - ciertamente no esperaba una reacción tan poderosa. En el sur de nuestro país, se ha desarrollado tal movimiento nacional, una manifestación tan poderosa de ucranianidad que nunca hemos visto en las calles y plazas allí. Y para Rusia es como una pesadilla. Se olvidaron de que no tenemos miedo de los carros de arroz y los bastones. No le tenemos miedo a los tanques ni a las ametralladoras. Cuando lo principal está de nuestro lado, la verdad. Como es ahora. Mariupol y Kharkiv, Chernihiv y Sumy. Odesa y Kiev. Mykolaiv. Zhitomir y Korosten. Ovruch. Y muchas otras ciudades. Sabemos que el odio que el enemigo trajo a nuestras ciudades con bombardeos y bombardeos no se quedará allí. No habrá rastro de ello. El odio no se trata de nosotros. Por lo tanto, no habrá rastro del enemigo. Reconstruiremos todo. Haremos que nuestras ciudades destruidas por el invasor sean mejores que cualquier ciudad de Rusia. Enerhodar. Chernobyl. Y otros lugares donde los bárbaros simplemente no entienden QUÉ quieren capturar. LO QUE quieren controlar. Su trabajo, su arduo trabajo en objetos críticos es una verdadera proeza. Y lo vemos. Estamos sinceramente agradecidos por ello. El ejército ucraniano mantiene posiciones. ¡Bien hecho! Inflige pérdidas extremadamente dolorosas al enemigo. Defiende. Contraataques. Si es necesario, puede vengarse. Necesariamente. Por todo mal. Por cada cohete y bomba. Por cada bien civil destruido. Hoy en Makariv, región de Kyiv, dispararon contra la fábrica de pan. ¿Para qué? ¡La antigua fábrica de pan! Piénselo: disparar a la fábrica de pan. ¿Quién deberías ser para hacer eso? O para destruir otra iglesia, en la región de Zhytomyr. La Iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen construida en 1862. Estas NO son personas. Hubo un acuerdo sobre corredores humanitarios. ¿Funcionó? Los tanques rusos trabajaron en su lugar. "Graduados" rusos. minas rusas. Incluso minaron la carretera, que se acordó para transportar alimentos y medicinas para personas y niños en Mariupol. Incluso destrozan autobuses que tienen que sacar gente. Pero... Al mismo tiempo, están abriendo un pequeño corredor hacia el territorio ocupado. Para varias decenas de personas. No tanto a Rusia, como a los propagandistas. Directamente a sus cámaras de televisión. Como, ese es el que salva. Solo cinismo. Solo propaganda. Nada mas. Sin sentido humanitario. Hoy tuvo lugar la tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia. Me gustaría decir - el tercero y último. Pero somos realistas. Entonces hablaremos. Insistiremos en las negociaciones hasta encontrar la forma de decirle a nuestro pueblo: así llegaremos a la paz. Exactamente a la paz. Debemos darnos cuenta de que cada día de lucha, cada día de resistencia crea mejores condiciones para nosotros. Posición fuerte para garantizar nuestro futuro. En paz. Después de esta guerra. Aparte de los muertos y las ciudades destruidas, la guerra deja destrozadas las aspiraciones que antes parecían muy importantes, pero ahora... Ni siquiera las mencionas. Hace casi tres años, tan pronto como se llevaron a cabo las elecciones, ingresamos a este edificio, a esta oficina, e inmediatamente comenzamos a planificar nuestra mudanza. Soñé con mudarme de Bankova. Junto con el gobierno y el parlamento. Descargar el centro de Kiev y, en general, mudarse a una oficina moderna y transparente, como corresponde a un país europeo democrático progresista. Ahora diré una cosa: me quedo aquí. Me quedo en Kiev. En la calle Bankova. no me escondo Y no le tengo miedo a nadie. Tanto como sea necesario para ganar esta Guerra Patria nuestra. Hoy firmé un decreto para presentar premios estatales de Ucrania a 96 héroes ucranianos: nuestro ejército. Incluso… La Orden de Bohdan Khmelnytsky de segundo grado se otorga a: Mayor Oleksandr Oleksandrovych Sak. Comandante del batallón mecanizado que entró en la batalla con el grupo táctico del batallón del enemigo y ganó gracias a un enfoque racional del combate y tácticas no estándar. Capitán Rostyslav Oleksandrovych Sylivakin. Comandante del batallón mecanizado, que luchó con éxito contra las abrumadoras fuerzas del enemigo, liberando ciudades y pueblos ucranianos en la región de Sumy. La Orden de Bohdan Khmelnytsky de tercer grado se otorga a: Teniente Ihor Serhiyovych Lozovyi. Actuando como parte del grupo, detuvo una columna de vehículos enemigos de unas 150 unidades, que se movía en dirección a la ruta Zhitomir-Kiev. Destruido. Teniente Vitaliy Viktorovych Poturemets. Mostró un coraje y una compostura ejemplares en la batalla, destruyendo una columna de equipos enemigos cerca de la ciudad de Kiev. El fue herido. La Orden "Por Coraje" de tercer grado se otorga a: Sargento mayor, comandante del pelotón de automóviles Valentyn Viktorovych Baryliuk. Gracias a sus acciones valientes y determinación personal, la unidad de tanques recibió combustible a tiempo y abandonó el cerco, destruyendo al enemigo en el camino. ¡Los 96 de nuestros héroes son como estos cinco! Nuestro agradecimiento a todos los militares. ¡Nuestra gratitud a las Fuerzas Armadas de Ucrania! Nuestra gratitud es ilimitada. ¡Gloria a Ucrania!

Lunes. Noche. Ya sabes, solíamos decir: el lunes es un día difícil. Hay una guerra en el país. Así que todos los días son lunes. Y ahora estamos acostumbrados a que todos los días y todas las noches sean así. Hoy es el 12. 12 noche de nuestra lucha. Nuestra defensa. Estamos todos sobre el terreno, todos estamos trabajando. Todos están donde deben estar. Estoy en Kiev. Mi equipo está conmigo. La defensa territorial está sobre el terreno. Los militares están en posiciones. ¡Nuestros héroes! Médicos, socorristas, transportistas, diplomáticos, periodistas... Todo el mundo. Todos estamos en guerra. Todos contribuimos a nuestra victoria, que definitivamente se logrará. Por la fuerza de las armas y de nuestro ejército. Por la fuerza de las palabras y de nuestra diplomacia. Por la fuerza del espíritu, que tenemos los primeros, los segundos y cada uno de nosotros. Echa un vistazo a nuestro país hoy. Chaplynka, Melitopol, Tokmak, Novotroitske y Kherson. Starobilsk. En todas partes la gente se defendió, aunque allí no tienen armas. Pero esta es nuestra gente, y por eso tienen armas. Tienen coraje. Dignidad. Y de ahí la capacidad de salir y decir: estoy aquí, es mío y no lo voy a regalar. Mi ciudad. Mi comunidad. Mi Ucrania . Cada hombre y mujer ucranianos que protestaron contra los invasores ayer, hoy y protestarán mañana son héroes. Gritamos a los invasores junto con ustedes. Estamos en las plazas y calles contigo. No tenemos miedo contigo cuando los invasores abren fuego y tratan de ahuyentar a todos. USTED no retrocede. NOSOTROS no retrocedemos. Y el que repitió: "Somos un solo pueblo" - ciertamente no esperaba una reacción tan poderosa. En el sur de nuestro país, se ha desarrollado tal movimiento nacional, una manifestación tan poderosa de ucranianidad que nunca hemos visto en las calles y plazas allí. Y para Rusia es como una pesadilla. Se olvidaron de que no tenemos miedo de los carros de arroz y los bastones. No le tenemos miedo a los tanques ni a las ametralladoras. Cuando lo principal está de nuestro lado, la verdad. Como es ahora. Mariupol y Kharkiv, Chernihiv y Sumy. Odesa y Kiev. Mykolaiv. Zhitomir y Korosten. Ovruch. Y muchas otras ciudades. Sabemos que el odio que el enemigo trajo a nuestras ciudades con bombardeos y bombardeos no se quedará allí. No habrá rastro de ello. El odio no se trata de nosotros. Por lo tanto, no habrá rastro del enemigo. Reconstruiremos todo. Haremos que nuestras ciudades destruidas por el invasor sean mejores que cualquier ciudad de Rusia. Enerhodar. Chernobyl. Y otros lugares donde los bárbaros simplemente no entienden QUÉ quieren capturar. LO QUE quieren controlar. Su trabajo, su arduo trabajo en objetos críticos es una verdadera proeza. Y lo vemos. Estamos sinceramente agradecidos por ello. El ejército ucraniano mantiene posiciones. ¡Bien hecho! Inflige pérdidas extremadamente dolorosas al enemigo. Defiende. Contraataques. Si es necesario, puede vengarse. Necesariamente. Por todo mal. Por cada cohete y bomba. Por cada bien civil destruido. Hoy en Makariv, región de Kyiv, dispararon contra la fábrica de pan. ¿Para qué? ¡La antigua fábrica de pan! Piénselo: disparar a la fábrica de pan. ¿Quién deberías ser para hacer eso? O para destruir otra iglesia, en la región de Zhytomyr. La Iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen construida en 1862. Estas NO son personas. Hubo un acuerdo sobre corredores humanitarios. ¿Funcionó? Los tanques rusos trabajaron en su lugar. "Graduados" rusos. minas rusas. Incluso minaron la carretera, que se acordó para transportar alimentos y medicinas para personas y niños en Mariupol. Incluso destrozan autobuses que tienen que sacar gente. Pero... Al mismo tiempo, están abriendo un pequeño corredor hacia el territorio ocupado. Para varias decenas de personas. No tanto a Rusia, como a los propagandistas. Directamente a sus cámaras de televisión. Como, ese es el que salva. Solo cinismo. Solo propaganda. Nada mas. Sin sentido humanitario. Hoy tuvo lugar la tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia. Me gustaría decir - el tercero y último. Pero somos realistas. Entonces hablaremos. Insistiremos en las negociaciones hasta encontrar la forma de decirle a nuestro pueblo: así llegaremos a la paz. Exactamente a la paz. Debemos darnos cuenta de que cada día de lucha, cada día de resistencia crea mejores condiciones para nosotros. Posición fuerte para garantizar nuestro futuro. En paz. Después de esta guerra. Aparte de los muertos y las ciudades destruidas, la guerra deja destrozadas las aspiraciones que antes parecían muy importantes, pero ahora... Ni siquiera las mencionas. Hace casi tres años, tan pronto como se llevaron a cabo las elecciones, ingresamos a este edificio, a esta oficina, e inmediatamente comenzamos a planificar nuestra mudanza. Soñé con mudarme de Bankova. Junto con el gobierno y el parlamento. Descargar el centro de Kiev y, en general, mudarse a una oficina moderna y transparente, como corresponde a un país europeo democrático progresista. Ahora diré una cosa: me quedo aquí. Me quedo en Kiev. En la calle Bankova. no me escondo Y no le tengo miedo a nadie. Tanto como sea necesario para ganar esta Guerra Patria nuestra. Hoy firmé un decreto para presentar premios estatales de Ucrania a 96 héroes ucranianos: nuestro ejército. Incluso… La Orden de Bohdan Khmelnytsky de segundo grado se otorga a: Mayor Oleksandr Oleksandrovych Sak. Comandante del batallón mecanizado que entró en la batalla con el grupo táctico del batallón del enemigo y ganó gracias a un enfoque racional del combate y tácticas no estándar. Capitán Rostyslav Oleksandrovych Sylivakin. Comandante del batallón mecanizado, que luchó con éxito contra las abrumadoras fuerzas del enemigo, liberando ciudades y pueblos ucranianos en la región de Sumy. La Orden de Bohdan Khmelnytsky de tercer grado se otorga a: Teniente Ihor Serhiyovych Lozovyi. Actuando como parte del grupo, detuvo una columna de vehículos enemigos de unas 150 unidades, que se movía en dirección a la ruta Zhitomir-Kiev. Destruido. Teniente Vitaliy Viktorovych Poturemets. Mostró un coraje y una compostura ejemplares en la batalla, destruyendo una columna de equipos enemigos cerca de la ciudad de Kiev. El fue herido. La Orden "Por Coraje" de tercer grado se otorga a: Sargento mayor, comandante del pelotón de automóviles Valentyn Viktorovych Baryliuk. Gracias a sus acciones valientes y determinación personal, la unidad de tanques recibió combustible a tiempo y abandonó el cerco, destruyendo al enemigo en el camino. ¡Los 96 de nuestros héroes son como estos cinco! Nuestro agradecimiento a todos los militares. ¡Nuestra gratitud a las Fuerzas Armadas de Ucrania! Nuestra gratitud es ilimitada. ¡Gloria a Ucrania!