El Gobierno confirmó la muerte de 6 argentinos en Venezuela y busca a 3 más desaparecidos

En paralelo, la misión humanitaria argentina ya comenzó a participar de las tareas de búsqueda junto con equipos venezolanos. Entre los operativos más recientes, rescatistas argentinos lograron salvar a dos personas que permanecían atrapadas bajo los escombros gracias a la intervención de un perro especializado en búsqueda y rescate, que permitió detectar señales de vida y orientar la excavación.

Las tareas continúan contrarreloj mientras aumenta el número de víctimas fatales y miles de personas permanecen desplazadas por los daños provocados por los sismos. La asistencia internacional sigue llegando al país caribeño y las autoridades argentinas mantienen contacto permanente con los familiares de los desaparecidos para informar sobre los avances del operativo.

Muerte de 6 argentinos en la catástrofe de Venezuela

Argentina envió una misión humanitaria a Venezuela y reabrió el diálogo con Caracas en medio de la tragedia. La devastación provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela generó un hecho inesperado en el plano político: el Gobierno argentino y la administración "residual" tras la salida de Nicolás Maduro retomaron el contacto diplomático para coordinar acciones de emergencia.

Más allá de las diferencias que mantienen desde hace años, la prioridad pasó a ser la asistencia a las víctimas y la protección de los ciudadanos argentinos afectados por el desastre.

La Casa Rosada autorizó el envío de una misión humanitaria integrada por especialistas en rescate urbano, médicos, personal logístico y parejas de caninos entrenados para localizar personas atrapadas bajo los escombros. El equipo ya trabaja junto con las autoridades venezolanas y brigadas internacionales que llegaron para colaborar en las tareas de búsqueda y asistencia. El comunicado personal del ministro Pablo Quirno detalla la cantidad de informes y denuncias colectadas en Venezuela. De es número, lamentablemente 6 argentinos murieron por el terremoto.

Pablo Quirno, el canciller argentino, confirmó la muerte de 6 compatriotas en Venezuela. (Foto: A24.om)

La búsqueda de tres argentinos continúa sin descanso

En paralelo al despliegue de la misión humanitaria, la Cancillería argentina sigue de cerca la situación de los ciudadanos nacionales que se encontraban en Venezuela al momento del terremoto.

Las primeras informaciones hablaban de siete argentinos desaparecidos. Sin embargo, con el correr de las horas y a medida que se restablecieron parcialmente las comunicaciones, cuatro de ellos fueron localizados con vida. Los operativos ahora están concentrados en encontrar a las tres personas cuyo paradero todavía se desconoce.

El personal diplomático argentino mantiene contacto permanente con sus familiares y coordina gestiones con hospitales, refugios y centros de evacuados para intentar obtener información que permita avanzar en la búsqueda.

Cómo trabaja la misión argentina en la zona del desastre

Los especialistas enviados por la Argentina comenzaron a intervenir en distintos puntos de la región afectada aportando experiencia en rescates en estructuras colapsadas. Entre las primeras acciones exitosas se destacó el rescate de dos personas que permanecían atrapadas bajo toneladas de escombros.

La localización fue posible gracias al trabajo de un perro especializado en búsqueda, que detectó señales de vida y permitió orientar las excavaciones. Posteriormente, los rescatistas lograron extraer con vida a ambos sobrevivientes, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Además de participar en los operativos de rescate, el contingente argentino colabora en la atención sanitaria de los heridos, la evaluación de edificios dañados y la distribución de ayuda humanitaria.

Polémica pon las cifras y los recursos

Los venezolanos se quejan por la falta de elementos adecuados para luchar contra los escombros. Además, la cifra que se actualizan las víctimas y desaparecidos es muy cuestionada. Por el momento, hay 1.450 muertos pero casi 65.000 desaparecidos. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el nivel de muerte debería subir exponencialmente. La falta de los elementos idóneos para esa dura y pesada tara también conspira para que el número aumente de manera dramática.