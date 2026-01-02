En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Tarjeta Alimentar
Cronograma oficial

Tarjeta Alimentar y AUH: ANSES publicó el calendario de pagos y los aumentos de enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el esquema de cobro de haberes para el primer mes del año, que incluye a los beneficiarios de estos programas.

ANSES publicó el calendario de pagos y los aumentos de enero 2026 para AUH y Tarjeta Alimentar (Foto: archivo).

ANSES publicó el calendario de pagos y los aumentos de enero 2026 para AUH y Tarjeta Alimentar (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el esquema de acreditaciones de la Tarjeta Alimentar correspondiente a enero de 2026. Este apoyo económico, que depende del Ministerio de Capital Humano, se deposita de manera automática a partir del cruce de información oficial, por lo que no requiere inscripción ni gestión previa por parte de los titulares.

Leé también ANSES confirmó un pago de hasta $341.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo hacer el trámite
anses confirmo un pago de hasta $341.000: quienes pueden cobrarlo y como hacer el tramite

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de ANSES

El beneficio se liquida en forma directa a los siguientes grupos familiares:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive, o sin tope de edad cuando se trata de personas con discapacidad.

  • Personas gestantes que cobran la Asignación por Embarazo.

  • Beneficiarias de la Pensión no Contributiva (PNC) para madres de siete hijos, siempre que tengan menores de edad o hijos con discapacidad a cargo.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en enero de 2026

Los valores de la Tarjeta Alimentar continúan sin modificaciones, ya que no están atados a la movilidad de ANSES y permanecen congelados desde mayo de 2024. De este modo, en enero se abonarán:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para quienes tienen dos hijos.

  • $108.062 para grupos familiares con tres o más hijos.

ANSES_ayuda

Cuánto cobro por la Tarjeta Alimentar y la AUH en enero 2026

En enero de 2026, la AUH se actualizó a $125.518 por hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20%, por lo que el monto que se acredita mensualmente es de $100.414,40. Al sumar la Tarjeta Alimentar, una familia con un hijo percibirá un total de $152.664,40.

El calendario de cobro para titulares de AUH es el siguiente:

  • DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

  • DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

  • DNI terminado en 2: martes 13 de enero

  • DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

  • DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

  • DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

  • DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

  • DNI terminado en 7: martes 20 de enero

  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

  • DNI terminado en 9: jueves 22 de enero

PNC para madres de siete hijos

Las titulares de la Pensión no Contributiva para madres de siete hijos cobrarán en enero un haber de $349.299,32, al que se suma el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Decreto 918/2025. La Tarjeta Alimentar se paga únicamente si la beneficiaria tiene hijos menores de edad o con discapacidad bajo su cuidado.

Fechas de cobro:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Asignación por Embarazo (AUE) enero 2026

Las personas gestantes que perciben la Asignación por Embarazo reciben junto con su prestación mensual la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en enero de 2026 asciende a $47.340.

Calendario de pagos:

  • DNI terminado en 0: lunes 12 de enero

  • DNI terminado en 1: martes 13 de enero

  • DNI terminado en 2: miércoles 14 de enero

  • DNI terminado en 3: jueves 15 de enero

  • DNI terminado en 4: viernes 16 de enero

  • DNI terminado en 5: lunes 19 de enero

  • DNI terminado en 6: martes 20 de enero

  • DNI terminado en 7: miércoles 21 de enero

  • DNI terminado en 8: jueves 22 de enero

  • DNI terminado en 9: viernes 23 de enero

Cómo consultar las liquidaciones por Mi ANSES

Desde el 9 de enero de 2026, los beneficiarios podrán verificar el detalle de sus pagos ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se informa el monto de la prestación principal, la Tarjeta Alimentar y, en caso de corresponder, eventuales descuentos aplicados.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Tarjeta Alimentar AUH
Notas relacionadas
ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026
Jubilados de ANSES pueden alcanzar hasta $539.000 en enero
Jubilados de ANSES arrancan enero con AUMENTOS y descuentos para reforzar ingresos

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar