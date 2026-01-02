Tarjeta Alimentar y AUH: ANSES publicó el calendario de pagos y los aumentos de enero 2026

El calendario de cobro para titulares de AUH es el siguiente:

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero

PNC para madres de siete hijos

Las titulares de la Pensión no Contributiva para madres de siete hijos cobrarán en enero un haber de $349.299,32, al que se suma el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Decreto 918/2025. La Tarjeta Alimentar se paga únicamente si la beneficiaria tiene hijos menores de edad o con discapacidad bajo su cuidado.

Fechas de cobro:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Asignación por Embarazo (AUE) enero 2026

Las personas gestantes que perciben la Asignación por Embarazo reciben junto con su prestación mensual la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en enero de 2026 asciende a $47.340.

Calendario de pagos:

DNI terminado en 0: lunes 12 de enero

DNI terminado en 1: martes 13 de enero

DNI terminado en 2: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 3: jueves 15 de enero

DNI terminado en 4: viernes 16 de enero

DNI terminado en 5: lunes 19 de enero

DNI terminado en 6: martes 20 de enero

DNI terminado en 7: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 8: jueves 22 de enero

DNI terminado en 9: viernes 23 de enero

Cómo consultar las liquidaciones por Mi ANSES

Desde el 9 de enero de 2026, los beneficiarios podrán verificar el detalle de sus pagos ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se informa el monto de la prestación principal, la Tarjeta Alimentar y, en caso de corresponder, eventuales descuentos aplicados.