La fuerte decisión que tomó la Policía con el hijo de Rob Reiner y su esposa tras las muertes sospechosas

Las autoridades señalaron que no se detectaron signos de ingreso forzado a la vivienda y que, por ahora, solo familiares directos fueron considerados dentro del círculo de personas a entrevistar. El jefe adjunto del LAPD, Alan Hamilton, sostuvo en conferencia de prensa que el caso sigue en etapa preliminar y que ningún sospechoso ha sido imputado.

“Vamos a intentar hablar con todos los miembros de la familia para conocer los hechos”, afirmó el funcionario, quien aclaró además que la identificación oficial de las víctimas quedará a cargo de la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles.

La confirmación pública del fallecimiento llegó a través de una vocera de la familia, citada por People. “Es con profundo dolor que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y solicitamos privacidad en este momento increíblemente difícil”, expresó en un comunicado.

Durante la tarde del domingo se registró la presencia de figuras cercanas al director, como Billy Crystal y Larry David, quienes se acercaron a la residencia por su vínculo profesional y personal con Reiner.

REINER

Nick Reiner, señalado en el marco de la investigación, había relatado en entrevistas previas con People los conflictos personales que atravesó desde joven, incluyendo problemas de adicción, internaciones en centros de rehabilitación y períodos en situación de calle. Esa experiencia inspiró la película Being Charlie, coescrita por él y dirigida por su padre, que aborda la relación entre un padre y su hijo atravesada por la drogadicción.

La casa permanece clausurada mientras continúan las pericias. Según TMZ, Romy Reiner fue quien realizó la denuncia inicial y sugirió a los investigadores que indagaran a un familiar al que describió como “peligroso”. El tercer hijo del matrimonio, Jake Reiner, que trabaja como reportero en Houston, no aparece mencionado en los informes oficiales.

Vecinos del lugar declararon a ABC7 que la zona continúa bajo vigilancia desde la tarde del domingo y que la noticia generó conmoción en la comunidad. El LAPD sigue recolectando pruebas forenses para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

Quiénes eran Rob Reiner y Michele Singer Reiner

Rob Reiner tenía 78 años y fue una de las figuras más influyentes del cine estadounidense de las últimas décadas. Actor, director y productor, alcanzó reconocimiento internacional por dirigir películas que se convirtieron en clásicos, como When Harry Met Sally, The Princess Bride y Stand by Me, entre otros títulos que marcaron a varias generaciones.

Su esposa, Michele Singer Reiner, se desempeñó como productora y activista, con participación en distintos proyectos vinculados al cine y a causas sociales. La pareja se casó en 1989 y tuvo tres hijos, Romy Reiner, Nick Reiner y Jake Reiner.