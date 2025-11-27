En vivo Radio La Red
Policiales
Miramar
MIRAMAR

El insólito detalle que delató a un criminal que había protagonizado un violento asesinato

La Policía Bonaerense detuvo en Miramar a Sergio Matías Luna, conocido como “Beby Moyano”, sospechado del crimen del cuidador de la estancia Santa Celina y de un asalto a una panadería ocurrido dos días antes.

Sergio Matías Luna, conocido como “Beby Moyano”, había quedado en la mira de la Policía Bonaerense por dos hechos violentos ocurridos en la zona de Miramar y Comandante Nicanor Otamendi tras el asesinato del cuidador de un campo y un asalto a una panadería donde se robaron $10 millones. La investigación avanzó en paralelo hasta que, este jueves, los agentes de la SubDDI lo hallaron escondido en la casa de su hermana en Miramar.

El homicidio de Alberto Horacio Costa, de 75 años, ocurrió el domingo en la estancia Santa Celina. El encargado vivía solo y fue encontrado sin vida por empleados rurales que ingresaron a la vivienda al notar que la puerta estaba entreabierta. Recibió tres disparos y, según determinaron los peritos, faltaban de la propiedad su escopeta, un revólver y una suma de dinero producto de la venta de animales. La causa quedó en manos del fiscal Ramiro Anchou.

Los indicios recolectados conectaron el crimen con un asalto cometido dos días antes en una panadería de la calle 37 al 3000, en Miramar. Tres delincuentes irrumpieron armados, golpearon al comerciante de 44 años y se llevaron $10 millones, un iPhone y la llave de una camioneta. En el lugar se levantaron vainas calibre .380, el mismo tipo que aparecería luego en la estancia.

La investigación policial

A partir de cámaras de seguridad, los investigadores detectaron que la banda se movilizaba en un Citroën C4 y que uno de los asaltantes cojeaba. Ese detalle resultó crucial para identificar a los sospechosos: Víctor Andrés “Tola” Piris (30), Gustavo Manuel “Katy” Gutiérrez (23) y Sergio “Beby” Moyano (23). El fiscal Anchou solicitó allanamientos y detenciones por robo agravado y lesiones. Los operativos permitieron detener a Piris y Gutiérrez, mientras que Luna escapó y quedó prófugo.

La búsqueda se extendió hasta que los investigadores establecieron que Luna se ocultaba en una vivienda de calle 112 entre 17 y 15, en Miramar. Rodeado por la policía, se entregó sin resistencia. Presentaba heridas compatibles con perdigones, lo que coincidía con la hipótesis de que Costa alcanzó a defenderse disparando desde el interior de la casa.

El detenido fue trasladado primero al Hospital Municipal de Miramar y luego al Hospital Rossi de La Plata, donde quedó internado con custodia y se le extrajo sangre para análisis. En el operativo se secuestraron dos celulares que serán sometidos a peritajes.

Las pruebas que vinculan a Luna con ambos hechos —el mismo calibre de las vainas y la renguera observada en los videos— reforzaron la acusación en su contra. Ahora permanece detenido, a la espera de ser indagado, mientras la SubDDI de Miramar continúa la búsqueda de los otros implicados en el crimen de Costa.

