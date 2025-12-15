El famoso director Rob Reiner fue hallado asesinado junto a su esposa: sorpresa por el principal sospechoso

reiner

El capitán Mike Bland, vocero del LAPD, señaló que el caso está siendo investigado como un “aparente homicidio”, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre las hipótesis principales. En paralelo, el diario Los Angeles Times informó que en la residencia no se detectaron signos de ingreso forzado, un dato clave que orientó rápidamente la pesquisa hacia el entorno más cercano de la pareja.

En ese contexto, trascendió que un familiar estaba siendo investigado en relación con ambas muertes.

La revista People fue más allá y consignó que uno de los principales sospechosos sería Nick Reiner, hijo mediano del matrimonio, de 32 años. No obstante, otras fuentes periodísticas locales fueron más cautas y se limitaron a indicar que la Policía se encontraba interrogando a un familiar cercano, sin confirmar identidades ni imputaciones formales.

Durante una conferencia de prensa, el subjefe de Policía Alan Hamilton intentó llevar calma y aclaró que, por el momento, no había personas buscadas activamente como sospechosas. “Vamos a intentar hablar con todos los familiares que podamos durante el curso de la investigación”, afirmó, al tiempo que subrayó que se trata de una causa en pleno desarrollo y que ninguna línea investigativa está descartada.

Mientras tanto, el área cercana a la residencia fue acordonada y permaneció con un fuerte despliegue policial durante varias horas. Vecinos y curiosos se acercaron a la zona, sorprendidos por la magnitud del hecho y por la figura pública involucrada. Las imágenes del operativo se replicaron rápidamente en medios y redes sociales, reflejando el impacto de la noticia.

El pasado de Rob Reiner

Rob Reiner tenía 78 años y era una de las figuras más influyentes del cine estadounidense de las últimas décadas. Hijo del legendario comediante, actor y director Carl Reiner, supo construir una carrera propia que lo llevó a destacarse tanto detrás como delante de cámara. Como director, dejó una marca indeleble con películas que se convirtieron en clásicos del cine contemporáneo, entre ellas Cuando Harry conoció a Sally, Cuestión de Honor, Cuenta conmigo y Misery.

Además de su labor como realizador, Reiner también desarrolló una sólida carrera como actor. En los últimos años, fue reconocido por su participación en El Lobo de Wall Street, donde interpretó al padre del personaje encarnado por Leonardo DiCaprio.

A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples premios y distinciones, entre ellos varios Emmy, incluido el galardón al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978, según consta en su biografía oficial.

Rob y Michele Reiner se habían casado en 1989, el mismo año en que se estrenó Cuando Harry conoció a Sally, una de las películas más emblemáticas de su filmografía. Juntos tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy. Michele, por su parte, desarrolló una carrera ligada a la fotografía y la producción, acompañando en distintos proyectos a su esposo y manteniendo un perfil más bajo, alejado del centro de la escena mediática.

reiner familia

En 2015, participó en el guion de la película Being Charlie, una historia inspirada en sus propias experiencias con las adicciones. El film retrata la vida de un joven de 18 años con problemas de consumo que escapa de un centro de rehabilitación y regresa a su hogar, un antecedente que algunos medios mencionan con cautela, aunque sin establecer vínculos directos con la investigación actual.

Conmoción en la política por la muerte de Rob Reiner

Destacados políticos, actores y otros artistas se mostraron conmovidos por la muerte del director estadounidense Rob Reiner.

"Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla", escribió el expresidente de Estados Unidos Barack Obama en X.

obama

"Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica", agregó.

Rob Reiner dirigió clásicos como “Cuando Harry conoció a Sally” y “Cuestión de Honor”, y brilló como actor en películas como “El Lobo de Wall Street”. Foto EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

La exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris señaló, por su parte, que "la obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura".

El actor y productor Elijah Wood aseguró en X que se sentía "horrorizado al enterarse del fallecimiento" de Reiner y su "maravillosa esposa" Michele.

"Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una farsa. Rezo por justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras", señaló en redes la actriz Roseanne Barr.