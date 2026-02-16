Barack Obama habló de extraterrestres y sorprendió al mundo: qué dijo sobre el Área 51

El expresidente descartó la idea de que exista una instalación subterránea con extraterrestres y sostuvo que, en caso de existir, implicaría una conspiración de enorme escala. “Tendría que tratarse de una conspiración gigantesca que incluso el presidente no conocería”, ironizó.

dia del ovni area 51.jpg

El Área 51 ha sido, desde la Guerra Fría, un símbolo del secretismo militar estadounidense. Su ubicación remota, sus pruebas aeronáuticas clasificadas y el silencio oficial durante décadas alimentaron especulaciones. Aunque el gobierno confirmó su existencia, siempre sostuvo que allí se desarrollan proyectos de defensa y tecnología avanzada.

Las palabras de Obama, lejos de cerrar el debate, volvieron a encender la discusión. Para algunos expertos, su testimonio confirma que los fenómenos aéreos no identificados representan un desafío real para la seguridad y la ciencia, aunque sin evidencias concretas de vida extraterrestre.

Archivos secretos, protocolos y el control de la información

dia mundial del ovni.jpg

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su referencia al manejo de la información clasificada. Obama señaló que los datos sobre ovnis o UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados) se mantienen bajo estrictas normas de seguridad.

Según explicó, en caso de existir evidencia contundente sobre vida extraterrestre, el gobierno optaría por una divulgación gradual. “Primero habría que analizar las implicaciones científicas, tecnológicas y de seguridad antes de comunicar algo así al público”, sostuvo.

No es la primera vez que el expresidente habla del tema. Hace casi cinco años, en un programa televisivo, ya había sugerido que existen archivos clasificados. En aquella oportunidad, remarcó que hay registros de objetos que no pueden ser explicados con la tecnología conocida.

El informe del Pentágono y los nuevos casos

foto ovni genérico.jpg Una foto de un ovni, revelada por primera vez después de 30 años en secreto (Foto: Gentileza Kidnews)

El contexto actual también explica el interés renovado. En noviembre de 2024, el Pentágono publicó su informe anual sobre UAP, donde se reveló que se registraron 757 nuevos casos entre mayo de 2023 y junio de 2024.

De esos reportes, solo una pequeña cantidad permaneció sin explicación. La mayoría fue atribuida a fenómenos conocidos como drones, globos meteorológicos, satélites o aeronaves convencionales. Sin embargo, 21 casos siguen sin poder ser identificados, lo que mantiene abiertas las dudas.

El organismo encargado de estas investigaciones, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, informó que desde su creación en 2022 recibió más de 1.600 reportes. Pese a ello, el Departamento de Defensa insiste en que no existe evidencia verificable de tecnología o vida extraterrestre.

Audiencias en el Congreso y testimonios que generan dudas

El tema también llegó al Congreso estadounidense. En una audiencia reciente, el exfuncionario del Pentágono Luis Elizondo aseguró que los fenómenos no identificados son reales y no corresponden a ningún país conocido.

Sus declaraciones generaron impacto. “Tecnologías avanzadas que no pertenecen a nuestro gobierno ni a otro están monitoreando instalaciones sensibles”, afirmó ante legisladores.

Otro testimonio relevante fue el del contraalmirante retirado Tim Gallaudet, quien relató un incidente de 2015 en el que aviones militares casi colisionan con objetos desconocidos. Según explicó, el episodio fue considerado un problema urgente de seguridad, pero luego desapareció de los registros oficiales.

El caso alimentó críticas sobre la supuesta cultura de secretismo. “Me perturbó el resto de mi carrera”, afirmó Gallaudet, quien cuestionó la excesiva clasificación de información.

La postura oficial y el escepticismo científico

Pese a estas versiones, el Pentágono mantiene una postura cauta. La subsecretaria de prensa Sabrina Singh reiteró que no hay evidencia verificable de seres extraterrestres ni tecnología de origen no humano.

El escepticismo también domina en la comunidad científica. Muchos especialistas consideran que los UAP reflejan fenómenos naturales, errores de sensores o pruebas tecnológicas avanzadas.

Sin embargo, otros sostienen que la falta de explicación para algunos casos demuestra la necesidad de continuar investigando. El creciente número de reportes, junto con mejoras en sistemas de radar y sensores, podría arrojar más información en el futuro.