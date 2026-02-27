La muralla verde de ocho kilómetros que se está "construyendo" para frenar el desierto

Gran_muralla_verde

Impacto ambiental y social

Los efectos esperados abarcan múltiples dimensiones. En el plano ecológico, la reforestación contribuye a capturar carbono, reducir la erosión y favorecer el regreso de la biodiversidad. Restaurar el equilibrio natural del suelo también permite mejorar la retención de agua y fortalecer los sistemas agrícolas.

Desde el punto de vista social y económico, el proyecto genera empleo local y promueve nuevas oportunidades productivas. Las comunidades participan en la plantación y el cuidado de los cultivos forestales, lo que impulsa economías rurales y refuerza la seguridad alimentaria.

Una alianza continental

La Gran Muralla Verde es el resultado de un esfuerzo conjunto impulsado por once países africanos, entre ellos Senegal, Níger, Nigeria, Chad y Etiopía, con el respaldo de la Unión Africana y diversos organismos internacionales.

Aunque la idea puede resumirse en la creación de un “muro” natural que atraviese el continente, su ejecución implica coordinación científica, financiamiento sostenido y compromiso comunitario. Más que una obra física, se trata de una estrategia integral de desarrollo sostenible.

Cada hectárea recuperada simboliza un avance frente a la desertificación y una apuesta a largo plazo por un futuro más resiliente para una de las regiones más vulnerables del mundo.