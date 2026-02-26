Uruguay se convirtió en el primero del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El entendimiento comercial entre el Mercosur y la UE había sido firmado el sábado 17 de enero tras más de dos décadas de negociaciones. El cierre formal de las tratativas se había alcanzado previamente el 6 de diciembre de 2024 durante una cumbre regional en Montevideo con la presencia de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En Argentina, el Senado sanciinó este mismo jueves el tratado, que según el bloque europeo permitiría conformar un mercado conjunto superior a 700 millones de habitantes y cercano al 30% del PBI global.

Brasil ya dio media sanción el miércoles en Diputados y ahora el texto pasará a revisión del Senado, mientras que Paraguay envió el documento a su Congreso para iniciar el proceso legislativo correspondiente.

En Europa, el Parlamento aguarda un dictamen del Tribunal de Justicia sobre la legalidad del pacto, aunque la Comisión Europea tiene la posibilidad jurídica de aplicarlo de manera provisoria sin esperar la resolución parlamentaria.