La polémica declaración del sultán y presidente de la Cumbre del Cambio Climático sobre los combustibles fósiles

adnoc.jpg El presidente de la petrolera estatal emiratí ADNOC es el titular de la cumbre climática COP 28 en Dubai. (Foto: Gentileza ADNOC)

Lo grave es que se trata del designado como presidente de la COP28, la cumbre del clima que se lleva adelante en Dubai desde el pasado 30 de noviembre al 12 de diciembre.

Al Jaber dijo que ningún estudio científico demuestra que eliminar el uso del carbón, el gas o el petróleo para producir energía permita mantener la temperatura global dentro del límite de aumento de 1,5 grados Celsius planteados como un objetivo en la cumbre de París de 2015. Ese límite tan delgado permitiría poder lidiar con las previsiones del cambio climático por la polución y el cambio climático.

Pero las declaraciones iniciales del sultán de Dubai llegaron en un mal momento para él. La temperatura del planeta registró - dato científico - el mes de noviembre más cálido para el Planeta desde la era industrial.

Tal vez por eso, al día siguiente, el sultán cambió y dio un giro de 180 grados en sus declaraciones. Ahora asegura que desprenderse de esos tipos de energía es algo ya inevitable para preservar la vida en el Planeta.

aumento de temperaturas.jpg Noviembre fue el mes de mayor aumento temperaturas desde la era industrial en todo el planeta. (Foto: IPCC)

¿Un zorro en un gallinero?

Pero quién es el Sultán Al Jaber. Ha sido designado por Dubai como el presidente de la COP 28, la cumbre anual del clima. Es una designación curiosa, porque se trata - nada menos - que de la persona que se desempeña como presidente de ADNOC, la petrolera estatal del emirato.

A muchos de los asistentes a la próxima cumbre les parece contradictorio que una persona que hace del petróleo su principal modo de vida, negocios y fuente de ingresos, hable en una reunión sobre el cambio climático y sobre el perjuicio que provoca esa forma de energía fósil.

"Quienes me cuestionan no me conocen en absoluto", se defiende el sultán. Asegura que está comprometido en la búsqueda de un desarrollo sostenible, a la gestión de proyectos y energías renovables. Justamente, el petróleo no es nada de eso.

Los Emiratos Árabes Unidos son el séptimo productor mundial de petróleo.

producción mundial de petróleo.jpg Emiratos Árabes Unidos, es el séptimo productor mundial de petróleo y será la sede de la COP 28 en Dubai. (Foto: Gentileza EOM)

Sin embargo, muchas de las ONG que habitualmente llevan sus propuestas a las Cumbres climáticas, año tras año, trajeron esta vez una iniciativa primaria: piden que el sultán Al Jaber renuncie a su cargo en la petrolera estatal emiratí o que de, lo contrario, no sea el presidente de la COP28 a fines de este mes. Pero no tuvieron éxito.

El propio secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, muy comprometido con esta causa del cambio climático, dijo: "El límite de 1,5 grados sólo es posible si dejamos de utilizar todos los combustibles fósiles”, y agregó: “No se puede salvar al Planeta en llamas con una manguera de combustibles fósiles".