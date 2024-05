La promesa del embajador de Israel luego de la muerte del argentino secuestrado por Hamas

Embed

Lamentablemente, con la muerte confirmada de Rudaeff, ya son dos los argentinos asesinados por Hamas. El otro caso es el del soldado argentino-israelí Ron Sherman, de 19 años.

Afortunadamente, 10 fueron liberados, pero 8 llevan ya 214 días cautivos desde que fueron secuestrados en territorio de Israel. Los ocho argentinos que aún quedan como rehenes en poder de Hamas son:

Shiri Silberman Bibas , 35 años

, 35 años Kfir Bibas , 1 año

, 1 año Ariel Bibas , 4 años

, 4 años Yarden Bibas , 34 años

, 34 años David Diego Cunio , 33 años

, 33 años Ariel Cunio , 26 años

, 26 años Eitan Horn , 37 años

, 37 años Iair Horn, 45 años

embajador de Israel .jpg Eyal Sela, el embajador israelí en nuestro país, habló del esfuerzo por rescatar a los rehenes argentinos (Foto: gentileza Argentina.gob.ar).

Sela: "No negociamos directamente con Hamas"

El embajador israelí dijo que todo el proceso para una posible tregua o cese del fuego se realiza a través de los países intermediarios, como Qatar, Egipto, Jordania y los Estados Unidos. "Israel no negocia directamente con Hamas", aclaró.

"Lamentablemente, del otro lado tenemos una visión terrorista que no solo dice quién está vivo y quién no, sino que no deja acercarse a ningún representante de la Cruz Roja, ni a ninguna organización internacional para verificar lo que pasa con esas personas", señaló. Esa obstrucción de Hamas hace casi imposible saber cuántos de los rehenes tomados hace ya 7 meses puede estar todavía vivo.

El caso del argentino Lior Rudaeff es una triste muestra de lo que relata el jefe de la misión israelí en nuestro país. Se creía que estaba secuestrado, pero la realidad es que Hamas conserva su cuerpo sin vida desde el mismo 7 de octubre de 2023.

Es por eso que Sela ratificó: "Israel quiso siempre la tregua, pero Hamas tiene una manera engañosa de responder. Nosotros nunca hablamos con Hamas. Los intermediarios suelen cambiar el sentido de la información y eso distorsiona cualquier negociación. Hoy, los intermediarios dicen una cosa y Hamas termina diciendo otra".

Uno de los problemas principales y que tanta angustia causa entre los familiares es no saber la situación real de los rehenes. "Hay personas que hay que liberar, pero hay que confirmar que estén vivos. Hamas dice que entregará una cierta cantidad de rehenes, pero no especifica qué cantidad están vivos", dijo con preocupación el embajador de Israel.

En un adelanto de la propuesta que habría acercado Hamas a los negociadores se hablaba de liberar a 33 rehenes. Para Israel, esa propuesta está muy por debajo de las expectativas con las que envió una misión de negociadores a Egipto.