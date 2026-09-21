La respuesta de las principales de cadenas de TV a Trump tras el veto a periodistas

“Nos gustaría informarles que, a partir de hoy, el grupo de cadenas de televisión ya no cubrirá los eventos designados como ‘cobertura conjunta’ por el presidente”, escribió Bryan Boughton, director de Fox News en Washington.

Tres medios quedaron fuera de la Casa Blanca

La disputa comenzó con la decisión del gobierno de Trump de impedir el ingreso de periodistas de tres medios. CNN, MS NOW y Politico comunicaron el lunes que notificaron a la administración que presentarán una demanda por la decisión.

El sábado, los periodistas de esas organizaciones fueron rechazados en el acceso a la Casa Blanca. La medida había sido anticipada un día antes por Trump, quien afirmó que prohibiría a los tres medios por una cobertura que calificó como “noticias falsas”.

Los tres medios adelantaron que recurrirían a la Justicia y defendieron las garantías vinculadas con la Primera Enmienda.

El reclamo por la libertad de prensa

CNN, MS NOW y Politico cuestionaron que la Casa Blanca hubiera retirado las credenciales sin previo aviso y sin un procedimiento.

“Si esto no se impugna, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales”, declararon los medios en un comunicado conjunto publicado en X.

Durante su segundo mandato, Trump y la administración republicana intensificaron las acciones contra determinados medios, tanto a través de los tribunales como mediante medidas regulatorias.

CNN, MS NOW y Politico cuestionaron que la Casa Blanca hubiera retirado las credenciales sin previo aviso. (Foto: Reuters)

El presidente también protagonizó enfrentamientos con periodistas individuales, a quienes cuestionó en persona y en redes sociales. En algunas ocasiones los insultó durante conferencias de prensa y en un reciente discurso ante la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Jacqui Heinrich, presidenta de esa asociación, pidió al gobierno que restituyera inmediatamente el acceso a los tres medios.

“Las implicaciones van más allá de estas organizaciones: un criterio utilizado para excluir a un medio de comunicación por su cobertura podría aplicarse a cualquier otro en el futuro”, declaró Heinrich.