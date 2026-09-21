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CRUCE CON LOS MEDIOS

La respuesta de las principales de cadenas de TV a Trump tras el veto a periodistas

ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC decidieron abandonar la cobertura conjunta de los actos de la Casa Blanca luego de que periodistas de CNN, MS NOW y Politico fueran impedidos de ingresar durante el fin de semana. La información fue consignada por Associated Press.

Las cinco principales cadenas de televisión estadounidenses decidieron abandonar la cobertura conjunta de los actos de la Casa Blanca. (Foto: Reuters)

Las cinco principales cadenas de televisión estadounidenses decidieron abandonar la cobertura conjunta de los actos de la Casa Blanca. (Foto: Reuters)

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos dejaron de cubrir de manera conjunta los eventos designados por la Casa Blanca después del veto impuesto a tres periodistas. ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC comunicaron la decisión el lunes, en una medida que responde a la prohibición de acceso aplicada durante el fin de semana a representantes de CNN, MS NOW y Politico.

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El conflicto modificó un mecanismo habitual de cobertura presidencial, en el que las cinco cadenas se turnan para enviar periodistas a los actos y discursos que se realizan en la Casa Blanca. El equipo a cargo registra las imágenes y luego las distribuye entre las demás cadenas y las estaciones locales de televisión de Estados Unidos.

Los tres medios adelantaron que recurrirían a la Justicia y defendieron las garantías vinculadas con la Primera Enmienda. (Foto: Reuters)

Los tres medios adelantaron que recurrirían a la Justicia y defendieron las garantías vinculadas con la Primera Enmienda. (Foto: Reuters)

La exclusión de periodistas de CNN y NBC, que forma parte del grupo MS NOW, redujo la cantidad de medios disponibles para cumplir con esas tareas. Frente a esa situación, las cinco empresas resolvieron no compensar la falta de personal y anunciaron que dejarían de realizar la cobertura conjunta. Por lo tanto, no habrá transmisiones en vivo de esos eventos durante los días en que se aplique la medida.

Fox News también integra el grupo pese a ser considerado un aliado de la administración Trump.

“Nos gustaría informarles que, a partir de hoy, el grupo de cadenas de televisión ya no cubrirá los eventos designados como ‘cobertura conjunta’ por el presidente”, escribió Bryan Boughton, director de Fox News en Washington.

Tres medios quedaron fuera de la Casa Blanca

La disputa comenzó con la decisión del gobierno de Trump de impedir el ingreso de periodistas de tres medios. CNN, MS NOW y Politico comunicaron el lunes que notificaron a la administración que presentarán una demanda por la decisión.

El sábado, los periodistas de esas organizaciones fueron rechazados en el acceso a la Casa Blanca. La medida había sido anticipada un día antes por Trump, quien afirmó que prohibiría a los tres medios por una cobertura que calificó como “noticias falsas”.

Los tres medios adelantaron que recurrirían a la Justicia y defendieron las garantías vinculadas con la Primera Enmienda.

El reclamo por la libertad de prensa

CNN, MS NOW y Politico cuestionaron que la Casa Blanca hubiera retirado las credenciales sin previo aviso y sin un procedimiento.

“Si esto no se impugna, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales”, declararon los medios en un comunicado conjunto publicado en X.

Durante su segundo mandato, Trump y la administración republicana intensificaron las acciones contra determinados medios, tanto a través de los tribunales como mediante medidas regulatorias.

CNN, MS NOW y Politico cuestionaron que la Casa Blanca hubiera retirado las credenciales sin previo aviso. (Foto: Reuters)

CNN, MS NOW y Politico cuestionaron que la Casa Blanca hubiera retirado las credenciales sin previo aviso. (Foto: Reuters)

El presidente también protagonizó enfrentamientos con periodistas individuales, a quienes cuestionó en persona y en redes sociales. En algunas ocasiones los insultó durante conferencias de prensa y en un reciente discurso ante la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Jacqui Heinrich, presidenta de esa asociación, pidió al gobierno que restituyera inmediatamente el acceso a los tres medios.

“Las implicaciones van más allá de estas organizaciones: un criterio utilizado para excluir a un medio de comunicación por su cobertura podría aplicarse a cualquier otro en el futuro”, declaró Heinrich.

En pocas palabras

  • Medios de TV: Dejan de cubrir eventos de la Casa Blanca de forma conjunta tras veto a periodistas.
  • Motivo: Tres medios (CNN, MS NOW, Politico) no pudieron ingresar, lo que generó la medida de las cinco cadenas principales.
  • Libertad de prensa: Los medios afectados anunciaron que presentarán una demanda y defienden garantías constitucionales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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