Quién era el hijo de Cindy Crawford que murió a los 27 años tras luchar contra las adicciones

Con el paso de los años, Presley trabajó para importantes marcas internacionales, entre ellas Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein y Dolce & Gabbana.

También participó en producciones para Celine. En 2022 fue protagonista de la campaña Eau de Californie Haute Parfumerie de la firma francesa.

Su vínculo profesional con su madre también quedó reflejado en 2018, cuando ambos participaron de una campaña de Pepsi durante el Super Bowl LII. La publicidad retomó el recordado comercial que Cindy Crawford había protagonizado en 1992.

Presley Gerber había hablado públicamente sobre sus dificultades personales

En los últimos años, Presley había utilizado sus redes sociales para compartir parte de las dificultades personales que atravesaba y para hablar sobre cuestiones relacionadas con la salud mental, los ataques de pánico y el consumo problemático de sustancias.

Incluso había creado una serie de publicaciones bajo el nombre “Mental Health Mondays”, con el objetivo de abrir conversaciones sobre problemas que muchas personas atraviesan. En una de esas publicaciones, el joven se había referido a las pérdidas que había vivido y a los problemas que enfrentaba.

“Lamentablemente, sufrí muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”, había expresado al hablar sobre los medicamentos que tomaba y los ataques de pánico que padecía.

El acompañamiento de su familia

La situación de Presley también había sido abordada públicamente por su familia. Su hermana, Kaia Gerber, habló recientemente sobre él durante una entrevista con Vogue y se refirió a la lucha contra las adicciones que había atravesado durante años.

“Cuando algo así ocurre en una familia, nos afecta a todos por igual”, expresó la modelo. También contó que durante mucho tiempo intentó no generarles más preocupaciones a sus padres y que terminó ocupando dentro de la familia el lugar de quien no causaba problemas.

Cindy Crawford también había manifestado públicamente su apoyo a su hijo en medio de las dificultades que atravesaba. “Presley, te queremos y no estás solo”, había escrito la modelo en una de las publicaciones de su hijo sobre su salud.

Durante los últimos meses, Presley había continuado compartiendo en redes sociales parte del proceso que llevaba adelante para enfrentar sus problemas. Finalmente, su muerte ocurrió mientras se encontraba en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. La causa del fallecimiento todavía no fue informada.