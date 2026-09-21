Chocó, intentó escapar y dio positivo en alcoholemia: murió una mujer que volvía de trabajar

El conductor viajaba acompañado por una mujer y tres menores. Los cuatro sufrieron heridas leves como consecuencia del choque.

Después de la colisión, Bejas intentó alejarse del lugar. Sin embargo, fue encontrado y quedó internado bajo custodia en el Hospital Eva Perón.

Dio positivo en el test de alcoholemia

Los inspectores de tránsito que intervinieron en el lugar le realizaron al conductor una prueba de alcoholemia que dio positivo. No se informó cuál fue el resultado registrado.

El conductor viajaba acompañado por una mujer y tres menores.

Como parte de la investigación, también se le realizó una extracción de sangre para llevar adelante una pericia toxicológica.

De acuerdo con los testigos, Bejas tenía un fuerte aliento a alcohol en el momento del choque.

La causa quedó en manos de la Justicia de Morón

El juez de Garantías N° 2 de Morón, Ricardo Fraga, dispuso la detención del conductor en el marco de la investigación por el choque fatal.

El expediente quedó a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, titular de la UFI N° 6 de Morón, que deberá avanzar con las pericias para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Quién era Mariela Pollio

Pollio tenía 44 años, estaba casada y era madre de tres hijos, una joven de 21 años y dos varones de 18 y 6.

Tras conocerse su muerte, sus amigas la despidieron a través de las redes sociales: “Querida amiga Marie. Todavía no puedo creer que te hayas ido. El silencio que dejás es muy grande y duele en el pecho”, escribió una de ellas.

La mujer regresaba a su casa después de trabajar cuando fue embestida. (Foto: Facebook)

La investigación continúa para establecer cómo se produjo el choque que terminó con la muerte de Pollio.