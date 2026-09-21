Chocó, intentó escapar y dio positivo en alcoholemia: murió una mujer que volvía de trabajar

Raúl Bejas, de 38 años, quedó detenido tras el choque en el que murió Mariela Pollio, una mujer de 44 años que circulaba por la avenida Otero, a la altura de Rivera Indarte, en Pontevedra, partido de Merlo.
Mariela Pollio volvía a su casa después de trabajar cuando fue embestida. El otro vehículo había atravesado el boulevard central. El conductor viajaba con una mujer y tres menores, quienes sufrieron heridas leves.
Choque fatal en Pontevedra: murió una mujer y detuvieron a un conductor que dio positivo en alcoholemia. (Foto: captura de video)
Raúl Bejas, de 38 años, quedó detenido tras el choque en el que murió Mariela Pollio, una mujer de 44 años que circulaba por la avenida Otero, a la altura de Rivera Indarte, en Pontevedra, partido de Merlo.
El conductor dio positivo en el test de alcoholemia realizado después del impacto y permanece internado bajo custodia en el Hospital Eva Perón.
El accidente ocurrió el sábado por la tarde. Bejas conducía un Renault 19 cuando perdió el control del vehículo, atravesó el boulevard central y terminó impactando contra un Citroën C4 en el que viajaba Pollio.
La mujer regresaba a su casa después de trabajar cuando fue embestida. Era vecina de González Catán y trabajaba como empleada de comercio en la tienda Coppel de Catán.
El conductor viajaba acompañado por una mujer y tres menores. Los cuatro sufrieron heridas leves como consecuencia del choque.
Después de la colisión, Bejas intentó alejarse del lugar. Sin embargo, fue encontrado y quedó internado bajo custodia en el Hospital Eva Perón.
Los inspectores de tránsito que intervinieron en el lugar le realizaron al conductor una prueba de alcoholemia que dio positivo. No se informó cuál fue el resultado registrado.
Como parte de la investigación, también se le realizó una extracción de sangre para llevar adelante una pericia toxicológica.
De acuerdo con los testigos, Bejas tenía un fuerte aliento a alcohol en el momento del choque.
El juez de Garantías N° 2 de Morón, Ricardo Fraga, dispuso la detención del conductor en el marco de la investigación por el choque fatal.
El expediente quedó a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, titular de la UFI N° 6 de Morón, que deberá avanzar con las pericias para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.
Pollio tenía 44 años, estaba casada y era madre de tres hijos, una joven de 21 años y dos varones de 18 y 6.
Tras conocerse su muerte, sus amigas la despidieron a través de las redes sociales: “Querida amiga Marie. Todavía no puedo creer que te hayas ido. El silencio que dejás es muy grande y duele en el pecho”, escribió una de ellas.
La investigación continúa para establecer cómo se produjo el choque que terminó con la muerte de Pollio.