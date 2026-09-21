El polémico video de la China Suárez y Mauro Icardi que terminó con una letal inhabilitación

Además de señalar la infracción, el organismo publicó un video con un mensaje de concientización sobre los peligros de adoptar este tipo de conductas mientras se circula en un vehículo. Allí también detallaron cuáles serán las medidas que deberá afrontar el futbolista a partir de la situación detectada.

En ese sentido, en el material difundido informaron que Icardi "fue inhabilitado preventivamente" y aclararon que "si solicita una nueva licencia, deberá someterse previamente a una evaluación para determinar su aptitud para conducir".

De esta manera, lo que comenzó como una publicación romántica de la pareja terminó generando una repercusión inesperada y una advertencia oficial sobre la importancia de respetar las normas de seguridad vial. "Al volante la responsabilidad no es opcional", remarcó el video compartido por el Ministerio de Transporte.

Cómo es el arriesgado video de la China Suárez con Mauro Icardi tras cruzarse con Benjamín Vicuña

La China Suárez y Benjamín Vicuña volvieron a coincidir durante el fin de semana en una actividad relacionada con su hijo Amancio, quien participó de un campeonato de fútbol. Después de estar presente para acompañar al pequeño durante la competencia, la actriz volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir un romántico momento junto a su pareja, Mauro Icardi, en medio de una escena que rápidamente generó repercusiones.

En las imágenes se observa a la China asomando parte de su cuerpo por la ventanilla del vehículo mientras se graba con su teléfono, mientras el futbolista permanece al volante y continúa el recorrido con absoluta normalidad. Pero además de la particular situación que mostró la pareja, otro detalle del video no pasó inadvertido: la canción que eligió la actriz para musicalizar la publicación.

La China Suárez optó por Training Season, de Dua Lipa, un tema cuya letra hace referencia a la búsqueda de un hombre al que poder entregarle su corazón luego de atravesar experiencias sentimentales difíciles. La elección del tema rápidamente llamó la atención de sus seguidores y terminó convirtiéndose en otro de los elementos destacados de la publicación.

"Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video", aclaró picante la actriz en el posteo. Además, sobre las imágenes agregó, junto a un corazón: "No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí".

Hacia el final de la grabación, la pareja aparece compartiendo un beso durante el viaje en auto, en una demostración del momento sentimental que atraviesan. Sin embargo, la publicación también provocó que varios usuarios volvieran a mencionar los comienzos de la relación entre la actriz y el futbolista, especialmente por la polémica que involucró a Wanda Nara.

Entre los comentarios que recibió el video aparecieron distintas referencias a aquella situación: "El hombre que robaste", "¿Llegó? O te lo robaste", "¿Manifestar? Lo robaste hermana, jaja", escribieron algunos usuarios en la publicación.

Mientras tanto, la situación profesional de Icardi todavía permanece abierta. El futbolista se encuentra a la espera de definir su próximo destino y busca concretar su llegada a un nuevo club después de haber finalizado su vínculo contractual con el Galatasaray de Turquía.