La tajante reacción de Emilia Mernes tras la polémica con Bandana: "Cómo les gusta..."

Qué dijeron las Bandana contra Emilia Mernes

Las Bandana vivieron un tenso momento durante el streaming de Popstars, luego de que Lowrdez Fernández sacara a la luz una inesperada situación vinculada a Emilia Mernes y una canción que finalmente la cantante grabó por su cuenta.

La situación se originó cuando la integrante del emblemático grupo aprovechó la transmisión para enviarle un mensaje a Emilia y, de manera inesperada, reveló un episodio que hasta entonces se desconocía públicamente. "Un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita noche con nosotras", lanzó la pelirroja. Sus palabras provocaron rápidamente la intervención de Lissa Vera, quien sumó una cuota de ironía al momento: "Ay, pero embrollera, la verdadera embrollera".

Ante la inesperada confesión, Valen Rizzuti quiso profundizar en el tema y consultó cuáles habían sido los motivos por los que Emilia terminó quedándose afuera de la grabación con Bandana. Frente a la pregunta, Lowrdez contó cómo se enteraron de lo ocurrido: "No sabemos, de repente nos dijeron: 'Emilia ya lo grabó sola, lo sacó'".

El intercambio continuó cuando Lissa Vera decidió ir un paso más allá y planteó una pregunta que volvió a generar tensión entre las integrantes. "¿Con el permiso de quién?". Sin dudar, Lowrdez respondió dejando clara su posición respecto de la situación: "Yo no la bendije".

Mientras la conversación avanzaba, Virginia da Cunha buscó poner paños fríos al episodio y recordó que Emilia Mernes había tenido un gesto especial con Bandana tiempo atrás, durante una presentación multitudinaria. "Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez", señaló Virginia da Cunha, intentando destacar el vínculo entre la artista y el grupo.

Pero lejos de cerrar el tema con ese recuerdo, Lowrdez volvió a sorprender con una declaración contundente y dejó en evidencia que no parecía conforme con aquel reconocimiento. "El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta", lanzó enojada Lowrdez.