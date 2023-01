Las claves del caso de los papeles reservados que complican al presidente Joe Biden

Joe Biden y papeles reservados en su poder.jpg El FBI ya encontró papeles reservados en manos de Joe Biden fuera de la Casa Blanca en tres allanamientos hechos desde el pasado 20 de diciembre de 2022 (Foto: gentileza NYTimes).

La situación lo empareja de alguna manera con Donald Trump, aunque en el caso del actual presidente, su colaboración con la Justicia es total. El procurador general designó a un fiscal especial para determinar la responsabilidad de Biden por tener en su poder documentos que pueden comprometer a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Qué son los papeles reservados que complican a Joe Biden

La ley estadounidense obliga a conservar los registros y documentos presidenciales que además, deben quedar a y a ponerlos a disposición de los Archivos Nacionales al cesar en el cargo. No importa que sean confidenciales o no. Esto significa que todo lo que anote o escriba el presidente mientras ocupe el salón oval de la Casa Blanca debe quedar en el ámbito oficial. Cuando el mandatario de la nación más poderosa de la tierra vuelve a su vida privada no puede llevarse nada de lo que escribió o firmó mientras estuvo en el poder.

El pasado 20 de diciembre, aparecieron en una fundación privada de Joe Biden una serie de papeles que pertenecen a la categoría de "clasificados". Estaban vinculados al período en que fue vicepresidente de Barack Obama durante ocho años (entre 2009 y 2017).

Papeles de Donad Trump.jpg Los papeles que el FBI encontró en la residencia de Donald Trump en Florida. Joe Biden ahora está en una posición similar, investigado por el FBI (Foto: Gentileza NYTimes)

Cuando el periodismos le pidió una explicación Joe Biden dio una de sus tantas respuestas que desconciertan: "No tengo ni idea sobre cómo llegaron a esas oficinas", señaló.

En realidad, el primer lote de estos documentos que Biden tenía en su oficina se descubrieron el pasado 2 de noviembre, días antes de las elecciones de mitad de su mandato. Pero solo tomó estado público el 20 de diciembre. Luego un segundo grupo de papeles apareció también fuera del ámbito de la Casa Blanca.

En ese momento, el procurador general, el jefe de los fiscales federales, designó a uno de ellos para ponerse al frente de una investigación judicial sobre la presunta responsabilidad del presidente Joe Biden.

A los pocos días de conocido el nombre del fiscal Robert Murr como cabeza de esa pesquisa, surgió un tercer hallazgo.

Esta vez, en el domicilio particular de Joe Biden en Delaware. Desde allí planeó su estrategia en la campaña electoral para derrotar a Donald Trump y solo la dejó el pasado 20 de enero de 2021 para asumir como presidente. Cada vez que puede, regresa a su casa, por ejemplo durante un fin se semana.

En ese domicilio, los agentes del FBI estuvieron durante 13 horas en un allanamiento que fue acordado con el abogado del presidente. A tal punto que el Departamento de Justicia (DOJ) no hizo publicó qué fue lo que se encontró.

biden trump y documentos reservados.jpg Biden y Trump, sometidos a investigaciones judiciales por tener papeles clasificados en su poder ( Foto: Archivo)

Joe Biden, se refleja en el espejo de Donald Trump

Cuando estalló el escándalo por las cajas de papeles que el expresidente Trump retiró de la Casa Blanca y se llevó a su nuevo hogar en Mar-a-Lago, en Florida, Joe Biden fue muy duro con su antecesor.

En una nota al prestigioso programa "60 minutos" preguntó directamente: “¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable?”

Ahora, Biden es esclavo de sus palabras. Lo mismo que preguntó de manera retórica sobre Trump vale ahora para él. Más cuando su primera reacción fue decir que desconocía el origen de esos documentos hallados en su fundación.

Aunque el propio Departamento de Justicia y el FBI destacan que hay una diferencia entre ambos. Donald Trump puso todas las trabas a posibles para evitar los allanamientos. Joe Biden, en cambio, colabora abiertamente con la investigación que puede comprometerlo sobre manera.

Biden y Trump están sujetos al mismo tipo de investigación. Solo que para el presidente actual, el asunto tiene un cierto componente de sorpresa por el momento. Según el New York Times, los abogados del mandatario creyeron que el tema sería un incidente menor. Pero tres baterías de documentos fuera de la Casa Blanca le han dado más gravedad al caso.

A medida que pasaban las semanas, se sabe que los abogados no informaron al Departamento de Justicia con anticipación de la existencia de esos documentos. No pusieron trabas como Trump a la investigación. Pero nunca informaron sobre esos "papeles clasificados" guardados fuera de su lugar marcado por la ley.

Hoy, Joe Biden está expuesto al mismo riesgo que Donald Trump. El fiscal Murr puede pedir que Biden sea sancionado por la justicia, como Trump por sus papeles guardados en Florida.

El otro problema es la repercusión política. ¿Los republicanos se animarán a pedir el juicio político del presidente por este escándalo? Aquí, de nuevo Trump y Biden están igualados. Donald Trump salió airoso de dos procesos "impeachment". La oposición no tuvo los dos tercios necesarios en el Congreso para poder destituirlo. El resultado de las elecciones de medio término le dan la misma tranquilidad a Joe Biden. No será por los papeles "clasificados" hallados en su poder, que esté en juego sos próximos dos años en la Casa Blanca.