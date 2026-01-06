En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Donald Trump
Venezuela sin Maduro

Las dos mujeres que se disputan la presidencia de Venezuela y la preferencia de Donald Trump

Trump ordenó una incursión militar para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a los Estados Unidos para ser juzgado por terrorista y narco. Pero muy poco dijo sobre la normalización institucional de la democracia.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Donald Trump y las dos mujeres del poder en Venezuela. ¿A cuál prefiere? (Foto: A24.com)

A quién prefiere Donald Trump, ¿a Delcy Rodríguez o a María Corina Machado? Sobre Rodríguez dijo que es una persona confiable y que por el momento se puede dialogar con ella. Curioso. Era la vice del régimen bolivariano de Maduro y, al jurar como presidenta, definió al matrimonio preso en Nueva York como "dos héroes secuestrados".

En cambio, a María Corina Machado la definió como "no aceptada en su país y sin capacidad de liderazgo". También curioso. Organizó a la oposición para las elecciones y desde entonces hizo de la resistencia pacífica su modo de lucha. Por eso, le concedieron el premio Nobel de la Paz. Y son varias las personas, cercanas al poder en Washington, que dicen que el presidente de EE.UU. no puede tolerar que ese galardón se lo dieran a ella y no a él y, encima, lo aceptara.

Hija Corina Machado Premio Nobel de la Paz 2

Trump: "En Venezuela mando Yo"

Esa fue otra de las definiciones del presidente estadounidense cuando planteó que era él quien está por encima de ese doble comando que cuesta comprender. El Secretario de Estado, Marco Rubio, por encima de la "confiable" Delcy Rodríguez. Por lo tanto, comprender qué sucede en este momento en Venezuela es complejo. Trump no habló del retorno a la democracia cuando contó la detención y envió a Nueva York de Nicolás Maduro. Entonces, se dieron una serie de definiciones, de hecho que tienen alto impacto. Maduro ya no está, pero Trump no llamó a elecciones para instaurar un gobierno nuevo y legítimo. Tampoco ponderó ni a González Urrutia ni a Machado. Si fue porque siente que le "usurparon" el premio Nobel de la Paz, es realmente grave. Por el momento, poco ha cambiado.

Delcy Rodríguez, ¿la continuadora del "chavismo"?

Un dato no menor es que la número dos de Maduro, juró como la nueva presidenta ("interina") de su país. Lo que da, desde el vamos, un reconocimiento a su investidura por parte de la Casa Blanca. Es decir, un parte de defunción a las elecciones del 28 de julio de 2024. Ya nadie en la Casa Blanca dirá que la oposición ganó ese día. Y si así fuera, no tiene la menor trascendencia. En Washington, la "presidenta de Venezuela" es Delcy Rodríguez, aún controlada por Marco Rubio.

No solo eso, por el momento, Diosdado Cabello sigue en funciones. El hombre detrás de Nicolás Maduro en el poder. El responsable de toda la actividad propia de una dictadura que llegó adelante el chavismo. Allí sigue en su puesto.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Se habló de
Venezuela Donald Trump Corina Machado Nicolás Maduro
