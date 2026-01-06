Las dos mujeres que se disputan la presidencia de Venezuela y la preferencia de Donald Trump

Delcy Rodríguez, ¿la continuadora del "chavismo"?

Un dato no menor es que la número dos de Maduro, juró como la nueva presidenta ("interina") de su país. Lo que da, desde el vamos, un reconocimiento a su investidura por parte de la Casa Blanca. Es decir, un parte de defunción a las elecciones del 28 de julio de 2024. Ya nadie en la Casa Blanca dirá que la oposición ganó ese día. Y si así fuera, no tiene la menor trascendencia. En Washington, la "presidenta de Venezuela" es Delcy Rodríguez, aún controlada por Marco Rubio.

No solo eso, por el momento, Diosdado Cabello sigue en funciones. El hombre detrás de Nicolás Maduro en el poder. El responsable de toda la actividad propia de una dictadura que llegó adelante el chavismo. Allí sigue en su puesto.