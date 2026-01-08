ANSES activa el combo AUH + Alimentar: cuánto se cobra en enero 2026

De esta manera, los montos oficiales de la AUH quedaron establecidos de la siguiente forma:

Asignación Universal por Hijo : $125.518

AUH por Hijo con Discapacidad: $408.705

Sin embargo, es fundamental aclarar que ANSES no paga el total del monto todos los meses. El organismo deposita de manera directa el 80% del valor, mientras que el 20% restante se retiene y se acumula hasta que el titular presenta la Libreta AUH, el trámite obligatorio que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

ANSES_pago

Cómo funciona la retención del 20% de la AUH

La retención mensual es uno de los puntos que más dudas genera entre los beneficiarios. En la práctica, significa que cada mes se cobra un monto menor, pero ese dinero no se pierde.

En enero 2026, los valores efectivos que se acreditan son:

AUH por hijo menor de edad (80%) : $100.414,40

AUH por hijo con discapacidad (80%): $326.964

El 20% retenido se acumula mes a mes y se paga en un solo desembolso una vez presentada la Libreta AUH, generalmente durante el año siguiente. Para muchas familias, ese cobro funciona como un ingreso adicional significativo.

AUH y Tarjeta Alimentar: cómo se llega a cobrar más de $635.000

El ingreso mensual superior a los $635.000 corresponde a un grupo familiar compuesto por tres hijos, uno de ellos con discapacidad, todos alcanzados por la AUH.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

Por el hijo con discapacidad, el titular cobra en enero $326.964 correspondientes al 80% del beneficio.

Por los dos hijos menores de edad, el pago mensual es de $100.414,40 por cada uno, lo que suma $200.828,80.

De esta manera, el total de AUH cobrado en el mes alcanza los $527.792,80.

A ese monto se le suma la Tarjeta Alimentar, que para familias con tres o más hijos tiene un valor de $108.062.

El resultado final es un ingreso mensual total de $635.854,80, sin contar las retenciones acumuladas que se pagan más adelante con la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar: quiénes la cobran y cómo se paga

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico impulsado por el Ministerio de Capital Humano y administrado por ANSES. Está destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos y se acredita de manera automática a las familias que cobran la AUH.

No es necesario anotarse ni realizar ningún trámite adicional. El beneficio se otorga a partir del cruce de datos del grupo familiar que realiza ANSES.

En enero de 2026, los montos vigentes son:

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

La Tarjeta Alimentar no se ajusta por movilidad y se mantiene sin cambios, pero sigue siendo un complemento clave para el presupuesto mensual.

Cuándo se cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero

Ambos beneficios se pagan en la misma fecha, siguiendo el calendario oficial de ANSES según la terminación del DNI del titular.

Durante enero 2026, el cronograma es el siguiente:

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 10 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 17 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica y tengan hijos a cargo.

Pueden acceder, entre otros:

Personas desocupadas

Trabajadores informales o sin aportes

Monotributistas sociales

Trabajadoras de casas particulares

Titulares de programas sociales

Personas que perciban Pensiones No Contributivas

En el caso de la AUH por Discapacidad, no existe límite de edad, pero es obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.