La palabra que Donald Trump nunca mencionó en su discurso tras la captura de Nicolás Maduro

La "nube de palabras" de Trump y la que olvidó mencionar

Los temas centrales giraron en lo que definió en su primera frase: un ataque exitoso de Estados Unidos para terminar con el líder venezolano. En su mensaje, se destacaron estos temas:

nube de palabras Las palabras más usadas por Trump al anunciar la caída de Maduro. “Democracia”, solo por referencias indirectas. (foto: A24.com)

La captura de Nicolás Maduro: c onfirmación de que Maduro y su esposa fueron detenidos y enfrentan cargos federales en Nueva York.

Elogio a la operación militar: Trump describe la acción como “ extraordinaria”, rápida y sin bajas estadounidenses.

Administración de Venezuela: Estados Unidos “administrará” o “manejará” Venezuela hasta lograr una transición estable.

Transición política, estable y seguridad para el pueblo venezolano: una y otra vez, el objetivo será la “seguridad, libertad y justicia” para los venezolanos.

¿Provista por quién?: presencia militar temporal de los Estados Unidos, sin fecha límite.

de los Estados Unidos, sin fecha límite. Control sobre sectores estratégicos como el petróleo mientras dure la transición .

. Control del sector petrolero / reconstrucción de infraestructura: mención a las empresas petroleras estadounidenses y la reparación del sector.

Rechazo a figuras del régimen anterior: Trump insiste que miembros del antiguo régimen no serán parte de la transición. Sin embargo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez quedó interinamente y es una persona "confiable y con quien se puede dialogar", dijo Trump.

Libertad y prosperidad: promesa de que Venezuela “volverá a ser libre, segura y próspera”.

democracia en Venezuela Democracia en Venezuela. Con Delcy Rodríguez o con la oposición que derrotó a Maduro. (foto: A24.com)

Frecuencia de algunas palabras claves

Esos fueron los principales conceptos. Pero demos un paso más: ¿cuál fue la frecuencia en que se refirió a temas específicos?

Aquí están algunas de las palabras más recurrentes en el texto completo:

“Venezuela": 20 veces

"Maduro": 15 veces

“Estados Unidos”: 15 veces

"Transición": entre 8 y 10 veces

"Seguridad": 6 y 8 veces

“Libertad”: 6 y 9 veces

“Gobernar / administrar / manejar”: entre esos conceptos, unas 10 veces

La palabra olvidada por Trump

Lo que llamó la atención es que para justificar la intervención y remover a un dictador en un tercer país, se apoye en términos como "Estados Unidos", "seguridad", "gobierno", "administrar" y "manejar". No hay que olvidar que a Maduro se lo llevó ante un juzgado neoyorquino no como presidente, sino como terrorista y jefe del grupo de narcos conocido como "Cartel de los soles".

Tal vez por todo eso, no nombró la palabra opuesta a dictadura; es decir, "democracia". De hecho, solo hay términos asociados de manera indirecta como “transición”, “libertad”, “seguridad” o “justicia” sin mencionar literalmente “democracia”.

El análisis de los conceptos más repetidos

Los conceptos que Trump más repite o enfatiza en el discurso son:

1. Control y dirección de Venezuela.

2. Transición política. Pero aquí no da plazos, no habló de "democracia" y solo expresó: “Hasta lograr una transición segura y estable”.

3. Éxito de la operación. Destaca repetidamente la eficiencia militar y ausencia de bajas en las tropas norteamericanas.

4. Libertad y bienestar del pueblo venezolano. Vuelven a aparecer y pueden asociarse a algo que se logra en democracia, pero no necesariamente.

fundadores de la democracia norteamericana La democracia, la constitución de EE.UU. y sus padres fundadores. Abajo, Trump observa en directo la captura de Maduro. (Foto: A24.com)

Trump: Democracia "sine die" para Venezuela

En su anuncio y en estos días, Trump declaró: "En Venezuela habrá elecciones en el momento apropiado, pero primero traeremos al país de vuelta. Estaría peor si no hubiéramos entrado".

¿Qué significa traerlo de vuelta? ¿De qué manera? Mientras se restablezca la producción petrolera ("nos ocuparemos", dijo) pueden gobernar los chavistas residuales "controlados por Marco Rubio".

El mandatario norteamericano hizo algo más: ninguneó al presidente electo Eduardo González Urrutia y a María Corina Machado. Sobre la ganadora del Premio Nobel de la Paz, expresó que no tiene "liderazgo" ni es respetada en su país.

Se trata de la mujer que organizó y mantuvo unida a la oposición, le mostró al mundo los resultados electorales que la dictadura ocultó e hizo muy valioso: para confrontar con el régimen, eligió el camino de la perseverancia, la denuncia y la paz. Nunca la violencia.

Maduro, por su parte, comienza ya a atravesar el duro camino de un reo acusado de terrorismo y narcotráfico en la justicia de los Estados Unidos. Mientras tanto, en Venezuela, el chavismo residual acaba de llamar a un acuerdo de colaboración a la Casa Blanca. La democracia puede esperar.

Nota: los padres fundadores de la democracia norteamericana, reunidos en Filadelfia para darse una Constitución, escribieron:

James Madison: "Democracia sí, pero dividida en poderes, con límites y controles mutuos".

Thomas Jefferson: "Prefiero gobiernos con demasiada libertad que con demasiado orden".

Benjamín Franklin: “Solo un pueblo virtuoso es capaz de libertad. A medida que las naciones se vuelven corruptas y viciosas, necesitan más amos"

John Adams: “Un gobierno de leyes y no de hombres”.