Mundo
Donald Trump
Estados Unidos
Sin Nicolás Maduro

En qué consiste el plan de tres etapas de Trump y EE.UU. para normalizar la situación en Venezuela

El Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció como será la normalización de Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro. El punto principal es el manejo del petróleo y cómo será el comercio entre ambos países.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El plan de Estados Unidos para la “normalización” de Venezuela. (foto: A24.com)

Estados Unidos no solo hizo un operativo militar para sacar del poder a Nicolás Maduro en Venezuela. Más allá de la "presidencia provisoria" de Delcy Rodríguez, el país sudamericano será gobernado o dirigido desde la Casa Blanca. Por lo menos, esto es lo que dijo desde el vamos Donald Trump y ahora queda más explicitado tras la presentación de una hoja de ruta. Se llama "plan de normalización" para Venezuela en tres pasos y gira en torno al manejo del petróleo y la relación comercial entre ambos países resultante de esa actividad.

Estamos listos para gobnernar, deberíamos ser los de la coalición opositora, dice Machado. ¿Le contestó a Trump? (foto: A24.com)

Explicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el plan busca ordenar la fase post Maduro, con fuerte énfasis en la gestión del petróleo venezolano, clave para la economía del país sudamericano y también para la estrategia de Washington.

El primer paso, según Rubio, es la estabilización del país. Tras advertir que no quieren que Venezuela “caiga en el caos”, este inicio incluye lo que denominan una “cuarentena” sobre el petróleo: tomar entre 30 y 50 millones de barriles crudos que estaban bloqueados por sanciones y venderlos en el mercado a precios de mercado en lugar de con grandes descuentos.

Los ingresos de esas ventas serían controlados por Estados Unidos para ser distribuidos de forma que, según Rubio, beneficien al pueblo venezolano y no a la corrupción o antiguos dirigentes del régimen.

La segunda fase es la recuperación. Aquí la Casa Blanca planea reabrir el acceso al mercado venezolano de forma “justa” para empresas estadounidenses, occidentales y otras, al mismo tiempo que impulsa un proceso de reconciliación nacional. Rubio mencionó la posibilidad de amnistías, liberación de presos políticos y retorno de opositores para reconstruir una sociedad civil devastada por años de crisis política y económica.

Finalmente, el tercer paso es la transición hacia un nuevo orden político y de gobernanza en Venezuela, etapa de la que se han dado pocos detalles públicos, pero que cerraría el arco trazado por Washington hacia un gobierno distinto al chavista.

Hay algo que no cambió desde que se llevaron a Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Primero se habla de la economía, con el petróleo manejado por los Estados Unidos. El cambio de régimen, del autoritario a uno democrático, está solo mencionado en la "transición" del tercer punto, pero sigue sin tener, ni siquiera, una fecha de comienzo.

La reconstrucción de Venezuela comienza por el petróleo para Estados Unidos

"El petróleo nos hará libres", podría ser una frase - discutible, por cierto - para esta Venezuela sin Maduro. Al menos, es lo que se desprende de lo que dice y hace Estados Unidos cada día. , Marco Rubio, presentó ante el Congreso estadounidense un plan para el futuro cercano de Venezuela. Basado en el tutelaje de EE.UU. y en el control absoluto de la industria del petróleo venezolano. Tanto, que en ese plan de tres puntos o etapas, el manejo del petróleo por parte de Estados Unidos será de manera “indefinida”.

Estados Unidos se ocupará y controlará la exploración, producción y exportación del petróleo de Venezuela. Lo hará bajo la forma de un "convenio" o "acuerdo" con Petróleos de Venezuela (PDVSA), pero en realidad, todas las decisiones sobre esa materia prima o commodity se tomarán en Washington.

Uno de los puntos que ya se conocen es que con el dinero que le "corresponda" a Venezuela por la actividad petrolera, el país sudaméricano estará obligado a comprar productos norteamericanos.

petróleo de Venezuela
PDVSA, la empresa petrolera venezolana, ahora, quedar&aacute; bajo el control de EE.UU. (foto: Gentileza el nacional)

El plan norteamericano es un círculo completo.

  • Estados Unidos controla toda la producción del petróleo venezolano
  • El petróleo venezolano se exporta y comercializa por Estados Unidos
  • Venezuela "recibe" regalías por esas exportaciones
  • Con esas "regalías" estará obligado a comprar productos... ¡de Estados Unidos!
  • Este esquema será por "tiempo indefinido"

Además del manejo de la exportación del petróleo (Venezuela tiene la mayor reserva del mundo) hay otro objetivo más para Trump. Hacer que el precio internacional del crudo baje, lo que se traducirá en un precio de combustible más barato en los surtidores en todo Estados Unidos.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
