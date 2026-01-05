Petro y Colombia, en pie de guerra con Trump: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero"

Petro tuvo un pasado con las organizaciones guerrilleras colombianas. Se unió a los 17 años al movimiento 19 de abril (M-19), un grupo guerrillero con una perspectiva bolivariana, socialdemócrata y nacionalista. Fue detenido y en febrero de 1987, liberado. A partir de allí, se dedicó a la docencia y comenzó su actividad política hasta llegar a la presidencia.

Petro dice estar dispuesto a volver a tomar las armas para defender a su patria. Luego que lo que sucedió en la madrugada del sábado en Venezuela, nadie puede creer que - llegado otro acto de ataque de EE.UU. a un país de la región - sus chances son realmente nulas.

Sin embargo, los colombianos tienen elecciones presidenciales el próximo 8 de marzo, y Petro no puede presentarse a la reelección.

Embed

Gustavo Petro vs. Donald Trump

El presidente Petro se transformó en un "enemigo ideológico" de Trump en todos los campos. Lo criticó por todos los puntos que le importan al presidente de Estados Unidos:

Expulsar a los inmigrantes ilegales.

Para Trump, los inmigrantes son los que llevan el crimen organizado a EE.UU.

La droga llega a Estados Unidos, alentada por México, Venezuela y Colombia.

Israel tiene la razón en lo que sucede en Medio Oriente (Hamas, Palestina e Irán).

Petro denunció a Netanyahu como criminal de guerra.

Defensor de Nicolás Maduro y opositor a Corina Machado.

Con Petro, Colombia dejo de ser un "aliado natural" de Estados Unidos en Sudamérica.

Todos estos elementos lo pusieron como el "próximo" en una eventual lista del ocupante de la Casa Blanca. Por eso, la cancillería colombiana emitió un comunicado de respaldo a su presidente. El Gobierno colombiano sostuvo que las manifestaciones del mandatario estadounidense constituyen una injerencia indebida en los asuntos internos de Colombia.

Según el texto, el jefe de Estado colombiano “ha sido legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano y ejerce la Jefatura del Estado conforme al orden constitucional vigente”.

Así, la Cancillería subrayó que cualquier intento de descalificación, ya sea directa o indirecta, hacia el presidente de la República vulnera las normas que regulan las relaciones entre Estados soberanos y contradice los principios que sustentan el sistema internacional.

Dejó Petro las "formalidades" para la diplomacia. Él optó por una prédica parecida al final de Maduro. Como cuando decía desde Caracas: "¡Ven por mí, cobarde!", señalando a Trump. Ya sabemos desde la madrugada del sábado como terminó esa bravuconería. Petro debería tomar nota.

Trump y petro Petro, el presidente colombiano amenazado por Trump. (Foto:A24.com)

Una carta providencial para Gustavo Petro

El dictador Nicolás Maduro cometió el peor error de sus trece años de absolutismo cuando rechazó el pronunciamiento popular de las elecciones del 28 de julio de 2024. En Colombia, habrá elecciones este año. Y rápido. Será el próximo 8 de marzo. Con un dato clave: Petro no se presentará, pero dejó entreabierta una puerta, ya que la reelección está permitida.

Pero esa puede ser la "válvula de escape" para Petro. Si no se presenta, descomprimirá la relación con la Casa Blanca. Mientras siga con sus discursos de confrontación o provocación, le conviene tener presente el dicho que comienza diciendo: "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar...".