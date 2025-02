Las macabras hipótesis que manejan los investigadores sobre la muerte de Gene Hackman

“Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar por muerte. Quiero asegurar a la comunidad y al vecindario que no hay peligro inmediato para nadie”, afirmó Mendoza.

Gene Hackman y Betsy Arakawa

El hallazgo ocurrió luego de que los agentes policiales respondieran a un llamado de "verificación de bienestar" en una exclusiva propiedad ubicada en Old Sunset Trail de Hyde Park. Al ingresar a la vivienda, descubrieron los cuerpos sin vida de Hackman, Arakawa y su perro.

Hasta el momento, los investigadores descartaron la posibilidad de un crimen violento, pero siguen sin esclarecer las causas exactas del fallecimiento. Las hipótesis principales apuntan a un posible pacto suicida entre el actor y su esposa o a un accidente que pudo haber provocado la tragedia.

Quién era Gene Hackman

Gene Hackman había nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California. Aejado de las cámaras desde 2004, se dedicaba a escribir novelas y pintar cuadros en la localidad estadounidense de Santa Fe (Nuevo México).

El propio actor explicó su vocación desde muy niño, inspirado en ídolos cinematográficos como James Cagney y Errol Flynn. Aunque también ha señalado que lo que le marcó definitivamente fue la actuación del mítico Marlon Brando en ‘A Streetcar Named Desire’ (1951).

A principios de los sesenta, cuando ya tenía 30 años, comenzó a estudiar arte dramático en la escuela de interpretación Pasadena Playhouse de Los Ángeles, y arrancó su carrera artística.

Su incursión en el cine comenzó en la década de 1960, pero fue en los años 70 cuando alcanzó el reconocimiento mundial. A lo largo de su carrera, trabajó bajo la dirección de grandes cineastas como Arthur Penn, William Friedkin, Francis Ford Coppola, Alan Parker y Mike Nichols, destacándose por su talento en la actuación.

Gene Hackman

Entre las películas más icónicas en las que participó se encuentran The French Connection (con la que obtuvo su primer Óscar como mejor actor), La aventura del Poseidón, La conversación, Superman: la película, Under Fire, Hoosiers, Bat 21, Mississippi Burning, The Firm, Unforgiven (por la que ganó su segundo Óscar como mejor actor de reparto), Rápida y mortal, Marea roja, Poder absoluto, Heist, The Royal Tenenbaums, Behind Enemy Lines, Enemigo público y Runaway Jury, entre muchas otras.

Gene Hackman fue un reconocido actor y escritor estadounidense, ganador de múltiples premios a lo largo de su carrera, incluidos dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro (uno de ellos el prestigioso Premio Cecil B. DeMille) y dos BAFTA.