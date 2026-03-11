Liberan 400 millones de barriles con reservas de petróleo para intentar contener la suba

La liberación de 400 millones de barriles representa una de las mayores intervenciones coordinadas en la historia del organismo. El objetivo inmediato es aumentar la oferta disponible en el mercado internacional y enviar una señal de calma a los inversores y a los países importadores.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), el organismo que coordina las reservas estratégicas de petróleo de 32 países industrializados y es tal vez el último esfuerzo por evitar que el barril de crudo llegue a los 200 dólares, como advierten las nuevas autoridades iraníes. El contrario de lo que sucede con la OPEP, Estados Unidos es miembro fundador de la AIE. Este dato es clave porque actualmente, es el que mayor reservas tiene en el mundo ( ya procesadas y almacenadas, no como las reservas brutas de Venezuela)

Sin embargo, analistas del sector energético advierten que el impacto podría ser temporal si la situación en Medio Oriente continúa deteriorándose. El precio del barril ya había reaccionado con fuertes subas en las últimas jornadas y muchos operadores consideran que el verdadero factor que determinará la evolución del mercado será la seguridad del transporte marítimo en la región.

pte aie Fatih Birol, presidente de la AIE, al momento de anunciar la liberación al mercado de 400 millones de barriles de petróleo para evitar su suba en el mundo. (foto: Reuters)

Qué dijo el presidente de la AIE

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, explicó que la decisión responde a la necesidad de estabilizar el mercado energético mundial ante una crisis que amenaza con reducir significativamente la oferta de petróleo.

Según Birol, la liberación de reservas “es una acción decisiva para garantizar que los mercados continúen bien abastecidos en un momento de extrema incertidumbre”. El funcionario remarcó que la prioridad del organismo es evitar un shock energético que pueda afectar la recuperación económica global.

El titular de la AIE también señaló que el mercado petrolero enfrenta “un riesgo excepcional” debido a la concentración de exportaciones en el Golfo Pérsico. En esa región se encuentran algunos de los mayores productores del mundo y gran parte del crudo se transporta a través de rutas marítimas vulnerables a los conflictos militares.

Birol advirtió que, si la tensión en la zona se prolonga o se intensifica, los precios del petróleo podrían seguir subiendo incluso con la liberación de reservas. En ese caso, el organismo no descarta nuevas medidas coordinadas entre los países miembros para garantizar el abastecimiento.

Al mismo tiempo, subrayó que el uso de reservas estratégicas es una herramienta temporal y que la estabilidad del mercado dependerá principalmente de la evolución del conflicto y de la seguridad en las rutas de exportación.

estrecho de ormuz cerrado El estrecho de Ormuz bajó a cero. Habitualmente concentra el 25% del petróleo que viaja por vía marítima. (Foto: A24.com)

Inactividad en el Estrecho de Ormuz

El principal foco de preocupación del mercado energético está en el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico.

Por ese corredor circula normalmente cerca del 25% del petróleo que se transporta por mar en el mundo, proveniente de grandes productores como Arabia Saudita, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, la intensificación de los ataques con misiles y drones en la región generó una paralización casi total del tráfico de petroleros. Varias compañías navieras suspendieron sus operaciones por el riesgo de ataques o minas marinas, mientras que las aseguradoras elevaron drásticamente los costos de cobertura para los buques que intenten atravesar la zona.

La caída del tránsito marítimo en el estrecho tiene un impacto directo sobre la oferta global de crudo. Aunque algunos países cuentan con oleoductos alternativos para exportar parte de su producción, la capacidad de esas rutas es limitada y no alcanza para reemplazar completamente el flujo que normalmente pasa por Ormuz.

Si la interrupción se prolonga, el mercado podría enfrentar un déficit de millones de barriles diarios. En ese escenario, incluso la liberación de reservas estratégicas podría resultar insuficiente para compensar la pérdida de suministro.

Los analistas advierten que un cierre prolongado del estrecho podría empujar el precio del petróleo a niveles que no se veían desde las grandes crisis energéticas del pasado. Algunos proyectan que el barril podría superar los 150 dólares si el conflicto escala y el bloqueo marítimo se mantiene. De nuevo, Irán dice que trepará hasta los 200 dólares.

Por ahora, la decisión de la AIE busca ganar tiempo y evitar una reacción descontrolada de los mercados. Pero el futuro del precio del petróleo dependerá, en gran medida, de lo que ocurra en uno de los puntos más sensibles del sistema energético mundial. Y más allá de las palabras de Trump. Hacen falta hechos concretos para que el precio del petróleo vuelva a bajar.