Los astronautas de la Artemis II destacaron lo trascendental de la misión: qué dijeron
Los tripulantes de la travesía lunar ofrecieron una conferencia de prensa para transmitir sus experiencias a bordo de la nave Orión. “Este viaje representa a toda una generación”, expresaron.
Los astronautas de la Artemis II destacaron lo trascendental de la misión. Foto Captura de Pantalla Agencia NA.Foto
La NASA presentó a la tripulación de la misión Artemis II en el Centro Espacial Johnson, horas después del exitoso amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico. Los cuatro astronautas compartieron sus primeras impresiones tras una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de más de medio siglo.
El encuentro con la prensa estuvo atravesado por una mezcla de emoción, orgullo y alivio. A pesar del desgaste físico tras el viaje, los protagonistas reflejaron el impacto de una misión que abre una nueva etapa en la exploración espacial. La cápsula Orion, bautizada “Integrity” para esta misión, completó un reingreso exigente a la atmósfera terrestre, alcanzando velocidades cercanas a los 40.000 km/h y soportando temperaturas extremas de hasta 2.700 °C.
El descenso finalizó con el despliegue de paracaídas frente a la costa de California, en una maniobra precisa que confirmó la fiabilidad de los sistemas desarrollados para futuras misiones. El comandante Reid Wiseman destacó la dimensión histórica del viaje: “Hemos visto cosas que la humanidad no experimentaba en décadas. Ver la Tierra desde la órbita lunar es un recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra ambición”.
Por su parte, Victor Glover, piloto de la misión, remarcó la precisión de las maniobras: “La transición hacia la trayectoria lunar fue una demostración perfecta de ingeniería”.
A su vez, la astronauta Christina Koch, quien se convirtió en la primera mujer en orbitar la Luna, subrayó el impacto social del logro: “Este viaje representa a toda una generación que se anima a soñar en grande”. En tanto, Jeremy Hansen resaltó la cooperación internacional: “La Luna vuelve a ser un punto de partida hacia objetivos más ambiciosos”.
El futuro del programa Artemis
Durante la conferencia, el gerente del programa Artemis, Howard Hu, aseguró que la misión validó sistemas clave para la exploración humana en el espacio profundo.
“Este es el inicio de una nueva era. Artemis II confirmó que estamos listos para avanzar hacia Artemis III”, afirmó, en referencia a la próxima misión que buscará llevar astronautas a la superficie lunar.
Un paso clave hacia Marte
El impacto de la misión también tuvo repercusiones políticas. Desde la Casa Blanca destacaron el éxito como “espectacular” y anticiparon un encuentro con la tripulación para avanzar en el objetivo de futuras misiones tripuladas a Marte.
Con Artemis II, la NASA no solo cumplió sus objetivos técnicos, sino que reposicionó la exploración espacial como un eje central del desarrollo tecnológico global. La humanidad volvió a la Luna y, esta vez, con la mirada puesta en quedarse.