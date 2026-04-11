Los astronautas de la Artemis II destacaron lo trascendental de la misión: qué dijeron

A su vez, la astronauta Christina Koch, quien se convirtió en la primera mujer en orbitar la Luna, subrayó el impacto social del logro: “Este viaje representa a toda una generación que se anima a soñar en grande”. En tanto, Jeremy Hansen resaltó la cooperación internacional: “La Luna vuelve a ser un punto de partida hacia objetivos más ambiciosos”.

El futuro del programa Artemis

Durante la conferencia, el gerente del programa Artemis, Howard Hu, aseguró que la misión validó sistemas clave para la exploración humana en el espacio profundo.

“Este es el inicio de una nueva era. Artemis II confirmó que estamos listos para avanzar hacia Artemis III”, afirmó, en referencia a la próxima misión que buscará llevar astronautas a la superficie lunar.

KLDMM532MJF6HBY2FYO5H5XENM Christina Koch camina por la cubierta de vuelo del buque de la Armada estadounidense USS John P. Murtha tras ser extraída del módulo tripulado Orión (NASA, REUTERS)

Un paso clave hacia Marte

El impacto de la misión también tuvo repercusiones políticas. Desde la Casa Blanca destacaron el éxito como “espectacular” y anticiparon un encuentro con la tripulación para avanzar en el objetivo de futuras misiones tripuladas a Marte.

Con Artemis II, la NASA no solo cumplió sus objetivos técnicos, sino que reposicionó la exploración espacial como un eje central del desarrollo tecnológico global. La humanidad volvió a la Luna y, esta vez, con la mirada puesta en quedarse.