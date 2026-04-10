La misión Artemis II vuelve a la Tierra: en minutos se realiza el amerizaje

El amerizaje se produjo a las 21:07, hora de la Argentina, cuando la cápsula atravesó la atmósfera terrestre y descendió en el océano Pacífico. Desde la agencia espacial destacaron la precisión de la maniobra.

“Fue un aterrizaje perfecto”, señalaron desde la NASA tras confirmar que la nave completó sin inconvenientes la reentrada y el descenso controlado.

Una lancha de la NASA logró abrir la escotilla de la nave a las 21.56, hora argentina para llevar a los cuatro astronautas en dos helicópteros a bases navales.

La NASA volverá el próximo año

“Estoy muy contento de la misión Artemis II, aprendimos mucho para la próxima misión Artemis III el próximo año. Hay mucho para celebrar y para trabajar para el próximo lanzamiento. Esto no es algo de una vez. Esto se va a repetir cada vez más seguido”, explicó Jared Isaacman, administrador de la NASA.

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En la cuenta de la NASA de la red social X, publicaron: "¡Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy! Los astronautas de Artemis II han amerizado a las 8:07 pm ET (0007 UTC del 11 de abril), poniendo fin a su histórica misión de 10 días alrededor de la Luna".

El pedido a la gente

La NASA pidió este jueves a la población evitar la zona donde amerizará la misión Artemis II, prevista para este viernes a unas “cientos de millas” de la costa de San Diego, debido al riesgo que podrían representar los restos de la nave.

El director líder de vuelo de la misión, Jeff Radigan, explicó en una conferencia de prensa que el regreso de los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión no podrá observarse desde tierra.

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