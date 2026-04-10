La misión Artemis II vuelve a la Tierra: en minutos se realiza el amerizaje
La misión tripulada de la NASA completó su sobrevuelo lunar y se prepara para volver tras pasar por la cara oculta del satélite.
La misión Artemis II regresó este viernes a la Tierra y marcó el primer viaje tripulado de la NASA a la órbita lunar desde el programa Apolo. Los cuatro astronautas, a bordo de la nave Orion, sobrevolaron la Luna y pasaron por su lado oscuro antes de iniciar el retorno.
El objetivo principal fue comprobar que la nave, los sistemas y la tripulación podían operar con seguridad en el espacio profundo. La misión también sirvió como preparación para las próximas etapas del programa, que apuntan al regreso humano a la superficie lunar y, a más largo plazo, a una eventual llegada a Marte.
La tripulación estuvo integrada por el comandante Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch, quien se convirtió en la primera mujer en viajar a la órbita lunar.
Durante la reentrada, los astronautas atravesaron las capas atmosféricas a unos 40.000 km/h y el escudo térmico de la cápsula soportó temperaturas de hasta 2.700 °C. Desde la nave confirmaron que la tripulación se encontraba en buen estado mientras descendía.
El amerizaje se produjo a las 21:07, hora de la Argentina, cuando la cápsula atravesó la atmósfera terrestre y descendió en el océano Pacífico. Desde la agencia espacial destacaron la precisión de la maniobra.
“Fue un aterrizaje perfecto”, señalaron desde la NASA tras confirmar que la nave completó sin inconvenientes la reentrada y el descenso controlado.
Una lancha de la NASA logró abrir la escotilla de la nave a las 21.56, hora argentina para llevar a los cuatro astronautas en dos helicópteros a bases navales.
La NASA volverá el próximo año
“Estoy muy contento de la misión Artemis II, aprendimos mucho para la próxima misión Artemis III el próximo año. Hay mucho para celebrar y para trabajar para el próximo lanzamiento. Esto no es algo de una vez. Esto se va a repetir cada vez más seguido”, explicó Jared Isaacman, administrador de la NASA.
En la cuenta de la NASA de la red social X, publicaron: "¡Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy! Los astronautas de Artemis II han amerizado a las 8:07 pm ET (0007 UTC del 11 de abril), poniendo fin a su histórica misión de 10 días alrededor de la Luna".
El pedido a la gente
La NASA pidió este jueves a la población evitar la zona donde amerizará la misión Artemis II, prevista para este viernes a unas “cientos de millas” de la costa de San Diego, debido al riesgo que podrían representar los restos de la nave.
El director líder de vuelo de la misión, Jeff Radigan, explicó en una conferencia de prensa que el regreso de los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión no podrá observarse desde tierra.