La encargada de negocios de EEUU llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática en Venezuela
Laura Dogu arribó a la nación caribeña y dijo que ella y su equipo están “listos para trabajar”. La embajada norteamericana está cerrada desde 2019.
Laura Dogu llegó a Venezuela (Foto: X)
La diplomática Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en el país caribeño, cerrada desde 2019, en un gesto que marca una nueva etapa en las relaciones entre Washington y el gobierno interino de Venezuela. “ Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, afirmó la nueva encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos de EEUU.
Dogu fue designada como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela por el Gobierno de los Estados Unidos y, tras su arribo, publicó en redes: “Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, junto a imágenes de su llegada.
La diplomática trabajará con representantes del sector público, el sector privado y la sociedad civil para implementar un plan estructurado en tres fases definidopor el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Este plan contempla una etapa de estabilización, seguida por una fase de recuperación y, finalmente, la transición democrática en Venezuela.
La reapertura de la misión diplomática ocurre en un contexto político sensible: este viernes la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía General que abarcaría a presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, medida que ha sido recibida con expectativa y cuestionamientos entre organizaciones de derechos humanos e incluso ha favorecido la liberación de algunos detenidos.
Nueva etapa tras años de ruptura diplomática
La reapertura de la misión estadounidense marca el fin de más de siete años sin presencia formal en Caracas, luego de la ruptura de relaciones en 2019 bajo el gobierno de Nicolás Maduro y el reconocimiento de otro liderazgo por parte de Washington.
Laura Dogu, diplomática de carrera con amplia experiencia en la región, asume este rol en un momento de reconfiguración política y diplomática, con apoyo tanto a la presidencia encargada de Rodríguez como a sectores opositores, y mientras el proceso de discusión sobre la amnistía y otros temas centrales sigue en curso.
La llegada de Dogu no solo significará la presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela, sino también un impulso para la negociación de acuerdos energéticos, cooperación bilateral y el tratamiento de temas clave como la liberación de presos políticos, en un momento que podría definir el rumbo del país sudamericano.