La encargada de negocios de EEUU llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática en Venezuela

Nueva etapa tras años de ruptura diplomática

La reapertura de la misión estadounidense marca el fin de más de siete años sin presencia formal en Caracas, luego de la ruptura de relaciones en 2019 bajo el gobierno de Nicolás Maduro y el reconocimiento de otro liderazgo por parte de Washington.

Laura Dogu, diplomática de carrera con amplia experiencia en la región, asume este rol en un momento de reconfiguración política y diplomática, con apoyo tanto a la presidencia encargada de Rodríguez como a sectores opositores, y mientras el proceso de discusión sobre la amnistía y otros temas centrales sigue en curso.

imagen-de-archivo-de-la-embajada-de-estados-unidos-en-caracas-foto-efe-REWD5AADFBEUJIDFTMM7P4JX34 Imagen de archivo de la embajada de Estados Unidos en Caracas (Foto: EFE)

La llegada de Dogu no solo significará la presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela, sino también un impulso para la negociación de acuerdos energéticos, cooperación bilateral y el tratamiento de temas clave como la liberación de presos políticos, en un momento que podría definir el rumbo del país sudamericano.