María Corina Machado aseguró que la amnistía en Venezuela es "un camino irreversible" hacia la democracia. 

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que la ley de amnistía general propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez aún no fue celebrada por la sociedad. Sin embargo, remarcó que se trata de “un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y el reencuentro” en Venezuela.
Durante su participación en la charla Hablemos de Venezuela, realizada en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Machado expresó su expectativa de que la iniciativa avance y tenga un impacto concreto en la situación de los presos políticos. “Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en centros de tortura en Venezuela puedan estar con sus familias muy pronto”, sostuvo.
“El pueblo de Venezuela todavía no ha celebrado lo que sabemos que ya es un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y hacia el reencuentro”, insistió la dirigente, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.
Machado subrayó que la amnistía no es un gesto voluntario del oficialismo, sino el resultado de la presión externa. “No es algo que el régimen haya querido hacer de manera espontánea, sino que es producto de la presión real del Gobierno de Estados Unidos”, afirmó, al referirse al escenario de transición democrática que atraviesa el país.
Ese mismo día, Delcy Rodríguez anunció durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia la decisión de “impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad”.
Denuncia de persecución y presos políticos
En su exposición, Machado describió al aparato represivo venezolano como “brutal” y subordinado a “los intereses de múltiples fuerzas criminales que conforman el régimen”. Según detalló, el país atravesó 27 años de persecución, represión y silenciamiento, que afectaron a periodistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, docentes, profesionales y dirigentes políticos.
La opositora denunció además la existencia de presos políticos con más de dos décadas de detención, como el caso de tres ex policías metropolitanos, y mencionó desapariciones forzadas. También aseguró que, tras el ataque militar de Estados Unidos que derivó en la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero, se registraron al menos 16 nuevas detenciones.
Machado lamentó que la sociedad venezolana haya subestimado durante años “la capacidad destructiva del chavismo”, al que definió como un sistema integrado a un entramado criminal. Sin embargo, destacó que en los últimos años los venezolanos lograron convencer a la comunidad internacional de la urgencia de actuar.
“Un cuestionamiento al orden democrático global”
“Después de más de 400.000 muertos, más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales y más de 18.000 detenciones políticas desde 2013, la situación de Venezuela plantea un cuestionamiento medular al orden democrático global”, concluyó la dirigente.
En ese marco, recordó su reciente encuentro en Washington con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en el que transmitió un mensaje central: Venezuela necesita una transición democrática integral, que impida que las estructuras del chavismo continúen en el poder.