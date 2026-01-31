María Corina Machado aseguró que la amnistía en Venezuela es "un camino irreversible" hacia la democracia. 

Delcy Rodríguez Amnistía general propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Ese mismo día, Delcy Rodríguez anunció durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia la decisión de “impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad”.

Denuncia de persecución y presos políticos

En su exposición, Machado describió al aparato represivo venezolano como “brutal” y subordinado a “los intereses de múltiples fuerzas criminales que conforman el régimen”. Según detalló, el país atravesó 27 años de persecución, represión y silenciamiento, que afectaron a periodistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, docentes, profesionales y dirigentes políticos.

La opositora denunció además la existencia de presos políticos con más de dos décadas de detención, como el caso de tres ex policías metropolitanos, y mencionó desapariciones forzadas. También aseguró que, tras el ataque militar de Estados Unidos que derivó en la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero, se registraron al menos 16 nuevas detenciones.

Embed ABAJO CADENAS!

LIBERTAD PARA VENEZUELA! pic.twitter.com/fBH2f4anHv — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 31, 2026

Machado lamentó que la sociedad venezolana haya subestimado durante años “la capacidad destructiva del chavismo”, al que definió como un sistema integrado a un entramado criminal. Sin embargo, destacó que en los últimos años los venezolanos lograron convencer a la comunidad internacional de la urgencia de actuar.

“Un cuestionamiento al orden democrático global”

“Después de más de 400.000 muertos, más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales y más de 18.000 detenciones políticas desde 2013, la situación de Venezuela plantea un cuestionamiento medular al orden democrático global”, concluyó la dirigente.

En ese marco, recordó su reciente encuentro en Washington con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en el que transmitió un mensaje central: Venezuela necesita una transición democrática integral, que impida que las estructuras del chavismo continúen en el poder.