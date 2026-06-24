Macabro: buscaban a una modelo e influencer y la hallaron muerta y oculta en una valija

Al ingresar al departamento, una empleada escuchó un sonido extraño proveniente del baño. Era el agua corriendo de manera continua. Al acercarse encontró una valija cerrada ubicada dentro de la ducha. Cuando fue abierta, apareció el cuerpo sin vida de la modelo.

La escena recordó inevitablemente el crimen de la DJ Valentina Trespalacios, asesinada en Bogotá en 2023 y cuyo cuerpo también fue encontrado dentro de una valija. Aunque las autoridades insisten en que se trata de investigaciones independientes, las similitudes generaron un fuerte impacto en la opinión pública colombiana.

Mientras Medicina Legal intenta determinar con precisión la fecha y las circunstancias de la muerte, la familia de Natalia exige respuestas. Su madre aseguró que había perdido contacto con ella días antes del hallazgo y afirmó desconocer quiénes eran los ciudadanos extranjeros vinculados al caso.

La policía científica investiga la valija en donde apareció el cuerpo de la modelo. El departamento - de alquiler turístico - era un verdadero desastre con cosas tiradas por todos los ambientes. (Foto: Gentileza El Tiempo)

El detalle que cambió la investigación: dos pasaportes y una misma foto

Lo que inicialmente parecía una investigación centrada en identificar al autor del crimen derivó en una nueva línea de análisis. Durante las inspecciones realizadas en el apartamento donde apareció el cuerpo, los agentes encontraron dos pasaportes pertenecientes a Natalia.

En la escena del crimen hallaron dos pasaportes de la víctima. (Foto: Captura de TV)

Según trascendió en medios colombianos, ambos documentos contenían la misma fotografía, pero presentaban diferencias en los apellidos registrados. Uno figuraba como Natalia Villalba Rubiano y otro como Natalia Villalba Rubiano Angarita. El hallazgo obligó a los investigadores a revisar movimientos migratorios, registros de viajes y antecedentes documentales de la víctima.

Las autoridades intentan establecer si ambos documentos fueron utilizados para salir o ingresar al país y si pueden aportar pistas sobre sus actividades recientes. Entre los elementos secuestrados también aparecieron registros de viajes internacionales, incluidos desplazamientos a España y Brasil, que ahora forman parte del expediente. Los pasaportes encontrados, además, tenían los máximos mecanismos internacionales de seguridad, como el chip indispensable para ingresar a determinados países (Estados Unidos, por ejemplo).

Por el momento no existe una hipótesis oficial sobre la existencia de los dos pasaportes. Sin embargo, la novedad abrió interrogantes sobre cambios registrales, trámites migratorios o situaciones personales que todavía permanecen bajo análisis.

Natalia Villalba, la influencer y modelo asesinada. (Foto: A24.com)

Los dos extranjeros que estuvieron con ella antes de morir

Ya hay elementos iniciales para buscar a los presuntos responsables. Otro de los focos centrales de la investigación apunta a dos ciudadanos extranjeros que tuvieron contacto con Villalba durante los días previos a su muerte.

De acuerdo con los registros del edificio, un hombre de origen estadounidense ocupó el departamento durante los primeros días de junio. Posteriormente, apareció un ciudadano británico, que ingresó al inmueble el 17 de junio. Las cámaras de seguridad registraron movimientos de ambos hombres y los investigadores intentan reconstruir con precisión qué ocurrió durante esas jornadas.

Las grabaciones muestran además situaciones consideradas relevantes para el expediente. Entre ellas figura el traslado de sábanas hacia el área de lavandería por parte de uno de los extranjeros. También se analizan ingresos, salidas y horarios registrados por el sistema de seguridad del edificio.

En las últimas horas, medios colombianos informaron que el ciudadano británico, considerado una de las personas más importantes para esclarecer el caso, habría abandonado Colombia poco después de los hechos. Las autoridades ya trabajan con organismos migratorios para reconstruir sus movimientos y establecer su ubicación actual.

Por ahora no existen capturas ni imputaciones formales, aunque la fiscalía considera clave obtener las declaraciones de ambos extranjeros para determinar qué sucedió en los días previos al hallazgo.

A medida que pasan las horas, la investigación suma preguntas más que respuestas. ¿Quién mató a Natalia Villalba? ¿Qué papel desempeñaron los extranjeros identificados por las cámaras? ¿Por qué aparecieron dos pasaportes con distintos apellidos? Y, sobre todo, ¿qué ocurrió dentro de ese departamento del norte de Bogotá durante los días previos?. La aparente fuga de uno de los sospechosos no hace más que complicar el caso. Tampoco hay rastros del norteamericano.