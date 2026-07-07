Julieta Ortega contó la fuerte escena de celos que le hizo a Iván Noble ya separados: "Trinaba"

La insólita escena de celos de Julieta Ortega que asustó a Iván Noble

Mario Pergolini planteó entonces una escena a raíz de la separación que tuvo Julieta Ortega con Iván Noble: "¿Lo veías en una revista y lo llamabas para decirle: '¿Qué hacés con esa? Mi hijo nunca va a estar al lado de esa'?", le consultó.

Y ahí la actriz reconoció una de las peores cosas que le hizo a su ex cuando ya habían terminado su relación como pareja y ambos estaban en otras relaciones.

"Una vez le hice una cosa muy fea: él estaba saliendo con una chica muy famosa y muy linda. Yo estaba que trinaba y aparte yo ya tenía novio hacía un montón, de jodida nada más", relató la artista.

En ese sentido, contó que lo quiso asustar avisándole que estaba ingresando al barrio donde vive para dejarle al hijo en un día que no le correspondía solo para incomodarlo en caso de que estuviera con la nueva novia.

"Un día lo llamé suponiendo que estaba con ella y yo estaba en mi casa con mi hijo y le dije: 'Estamos entrando al barrio, te estoy dejando a Benito'. Todo mentira. Mi hijo estaba ahí al lado jugando, quise que se le parara el corazón un rato", confesó Julieta Ortega entre risas.