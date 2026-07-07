A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TREMENDO

Julieta Ortega contó la fuerte escena de celos que le hizo a Iván Noble ya separados: "Trinaba"

La actriz Julieta Ortega reconoció el susto que le hizo dar al cantante Iván Noble cuando ya estaban separados. "Era muy celosa", admitió.

7 jul 2026, 10:35
Banner seguínos en google Primicias Ya
Julieta Ortega contó la fuerte escena de celos que le hizo a Iván Noble ya separados: Trinaba

Julieta Ortega contó la fuerte escena de celos que le hizo a Iván Noble ya separados: "Trinaba"

Julieta Ortega contó la fuerte escena de celos que le hizo a Iván Noble ya separados: Trinaba

Julieta Ortega contó la fuerte escena de celos que le hizo a Iván Noble ya separados: "Trinaba"

Julieta Ortega estuvo invitada al programa Otro Día Perdido (El Trece) y en charla con Mario Pergolini confesó la fuerte escena de celos que le hizo a Iván Noble ya separados.

La pareja se separó en 2009 y siempre mantuvieron un gran vínculo por su hijo Benito pero en la entrevista con el conductor la actriz reconoció que en esa época era muy celosa.

"¿Sos una buena exmujer?", le consultó Pergolini. Y ahí Julieta Ortega reconoció entre risas: "Yo ahora sí". Y en ese sentido reconoció que por ese entonces le costaba mucho manejar los celos.

"Era muy celosa al principio. Mejoré muchísimo, yo era muy celosa y ahora detesto a la gente celosa. Me pone de muy mal humor la gente celosa", se sinceró, lo que dio paso al instante a una increíble anécdota de aquel entonces.

La insólita escena de celos de Julieta Ortega que asustó a Iván Noble

Mario Pergolini planteó entonces una escena a raíz de la separación que tuvo Julieta Ortega con Iván Noble: "¿Lo veías en una revista y lo llamabas para decirle: '¿Qué hacés con esa? Mi hijo nunca va a estar al lado de esa'?", le consultó.

Y ahí la actriz reconoció una de las peores cosas que le hizo a su ex cuando ya habían terminado su relación como pareja y ambos estaban en otras relaciones.

"Una vez le hice una cosa muy fea: él estaba saliendo con una chica muy famosa y muy linda. Yo estaba que trinaba y aparte yo ya tenía novio hacía un montón, de jodida nada más", relató la artista.

En ese sentido, contó que lo quiso asustar avisándole que estaba ingresando al barrio donde vive para dejarle al hijo en un día que no le correspondía solo para incomodarlo en caso de que estuviera con la nueva novia.

"Un día lo llamé suponiendo que estaba con ella y yo estaba en mi casa con mi hijo y le dije: 'Estamos entrando al barrio, te estoy dejando a Benito'. Todo mentira. Mi hijo estaba ahí al lado jugando, quise que se le parara el corazón un rato", confesó Julieta Ortega entre risas.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Julieta Ortega Ivan Noble

Lo más visto