Wanda Nara expuso un chat con Maxi López y lanzó una filosa indirecta para Mauro Icardi

El gesto no pasó inadvertido. Para varios de sus seguidores, la publicación funcionó como una comparación implícita con la relación turbulenta que mantiene con Mauro Icardi.

La decisión de mostrar este diálogo coincidió con un momento de alta exposición pública. Icardi permanece en el país junto a la China Suárez, mientras Wanda eligió exhibir la armonía reconstruida con Maxi tras años de disputas legales y mediáticas.

Cuál fue la sarcástica teoría de Moria Casán sobre la interminable pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En el marco de un nuevo episodio del extenso cruce mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el asunto volvió a ocupar espacio en los ciclos de espectáculos, donde varias voces del ambiente se animaron a opinar. Entre ellas, Moria Casán irrumpió con comentarios filosos que rápidamente generaron repercusión.

Tras observar una entrevista reciente de la empresaria, en la que habló sobre su etapa como representante del delantero, la conductora de La mañana con Moria (El Trece) no dudó en marcar su postura mientras dialogaba con Elba Marcovecchio, abogada de Icardi en Turquía. Allí lanzó sin titubeos: “Para mí está enamorada”.

A partir de esa afirmación, Casán profundizó su mirada sobre el vínculo: señaló que, más allá de los negocios compartidos en el pasado, percibe una conexión emocional que nunca se habría cortado del todo. En esa línea, sostuvo: “Además de ser una persona de armas llevar, de negocios y una gran empresaria, ella lo formó y lo modeló. Es como un hijo, un padre, un hermano, un representado. Está muerta de amor por él”.

La conductora continuó desarrollando su hipótesis sobre lo que, según su percepción, todavía persiste entre ambos: “Yo creo que es un amor aunque sea fraternal, pero algo le pasa. No lo suelta. Esta revancha después de tantos años algo significa. Lo que yo veo acá es amor”. En ese intercambio, Marcovecchio coincidió en parte y sumó su propia lectura sobre las actitudes recientes de Wanda: “No puede soltar. Como frutillita del postre, sale una chica en un contexto medio particular a hablar y ella empieza a seguirla en redes. Eso habla de una revancha y habla más de ella que otra cosa”.

Por otro lado, Moria también se refirió a Ekaterina Ojeda, la joven que quedó envuelta en la polémica: “La chiquita esta que salió a hablar, Ekaterina Ojeda, parece ser la nueva representada de Wanda. Si es así, trepadora de aquellas. Imaginate dónde va a terminar, seguramente en todos los programas”.

Finalmente, Marcovecchio cerró con una definición tajante sobre el presente de la expareja: “Esto parece un paso de venganza. Ataca a una pareja que ya está estable y consolidada. Icardi es parte del pasado de Wanda, no sé por qué le importa”.