Venezuela: liberaron al preso político Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado

machado guanipa

Tras conocerse la excarcelación, la propia Machado celebró la noticia y destacó su resistencia durante el tiempo de detención. “Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte. Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. Libertad para todos los presos políticos”, manifestó.

Guanipa había sido detenido en la madrugada del 23 de mayo de 2025 durante un operativo en Caracas. El anuncio lo realizó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien lo señaló como uno de los supuestos líderes de una “red terrorista” que, según el gobierno, buscaba sabotear los comicios.

guanipa

Al momento del arresto, el dirigente se encontraba en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, luego de denunciar fraude electoral. En imágenes difundidas por la televisión estatal, se lo vio esposado, con chaleco antibalas y custodiado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana vestidos de negro.

Según las autoridades, durante el procedimiento se le incautaron cuatro teléfonos celulares y una computadora portátil que, afirmaron, contenían información vinculada a la presunta conspiración. La detención formó parte de una ola de arrestos que incluyó a más de 70 personas, entre activistas y extranjeros, y generó fuertes cuestionamientos de la oposición y organismos de derechos humanos, que la calificaron como arbitraria.

Durante los primeros días de detención, Guanipa permaneció incomunicado y sin acceso inmediato a su familia ni a sus abogados, tras ser trasladado a una sede policial.