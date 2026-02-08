Venezuela: liberaron al preso político Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado

Juan Pablo Guanipa, reconocido dirigente de la oposición venezolana y referente del espacio liderado por María Corina Machado, fue excarcelado este domingo por la tarde luego de haber permanecido más de ocho meses detenido por motivos políticos.
El dirigente cercano a María Corina Machado recuperó la libertad este domingo y su salida fue confirmada por su entorno y referentes políticos.
“Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, expresó el ex diputado en un video difundido en sus redes sociales tras recuperar la libertad.
La noticia también fue confirmada por su hijo, Ramón Guanipa, quien celebró el reencuentro familiar y pidió por el resto de los detenidos. “Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto. Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados”, escribió en su cuenta de X.
El dirigente, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y referente del partido Primero Justicia, había sido arrestado en junio de 2025 en medio de una serie de detenciones contra aliados de Machado. Su caso fue denunciado por organizaciones nacionales e internacionales, que lo consideraron un preso de conciencia.
Tras conocerse la excarcelación, la propia Machado celebró la noticia y destacó su resistencia durante el tiempo de detención. “Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte. Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. Libertad para todos los presos políticos”, manifestó.
Guanipa había sido detenido en la madrugada del 23 de mayo de 2025 durante un operativo en Caracas. El anuncio lo realizó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien lo señaló como uno de los supuestos líderes de una “red terrorista” que, según el gobierno, buscaba sabotear los comicios.
Al momento del arresto, el dirigente se encontraba en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, luego de denunciar fraude electoral. En imágenes difundidas por la televisión estatal, se lo vio esposado, con chaleco antibalas y custodiado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana vestidos de negro.
Según las autoridades, durante el procedimiento se le incautaron cuatro teléfonos celulares y una computadora portátil que, afirmaron, contenían información vinculada a la presunta conspiración. La detención formó parte de una ola de arrestos que incluyó a más de 70 personas, entre activistas y extranjeros, y generó fuertes cuestionamientos de la oposición y organismos de derechos humanos, que la calificaron como arbitraria.
Durante los primeros días de detención, Guanipa permaneció incomunicado y sin acceso inmediato a su familia ni a sus abogados, tras ser trasladado a una sede policial.