Otra réplica golpeó Venezuela y complicó la búsqueda de sobrevivientes

El gobierno venezolano comunicó el sábado por la tarde que el saldo de los dos terremotos registrados durante la semana asciende a 1.430 muertos y 3.238 heridos, cifras que continúan actualizándose a medida que avanzan los operativos en las zonas más castigadas.

El riesgo que representan las réplicas

Especialistas recordaron que las réplicas son habituales luego de sismos de gran magnitud y advirtieron sobre el riesgo que representan las estructuras dañadas. Por ese motivo, las autoridades solicitaron a la población mantenerse alejada de edificios con daños visibles y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Las brigadas de rescate continúan trabajando contrarreloj para localizar sobrevivientes y asistir a los damnificados. Sin embargo, las sucesivas réplicas registradas en los últimos días complicaron las tareas y obligaron a extremar las medidas de seguridad en distintos sectores.

Crece la tragedia en Venezuela: las cifras oficiales

El último balance oficial difundido este sábado por el Gobierno venezolano elevó a 1.430 la cantidad de personas fallecidas y a 3.238 la cifra de heridos como consecuencia de los dos terremotos y las sucesivas réplicas que sacuden al país desde la noche del miércoles.

Además, las autoridades informaron que cerca de 70.000 personas continúan desaparecidas, mientras los equipos de rescate mantienen las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas por los sismos.