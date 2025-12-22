En vivo Radio La Red
Mundo
Australia
Sidney
Ataque terrorista

Matanza en Sídney: el detalle qué encontraron los investigadores y que pudo empeorar todo

La Policía sigue buscando datos para poner todos los elementos acusatorios que se usarán en contra del sobreviviente de ataque en la playa más popular de Sídney, en Australia. Uno de esos detalles alertó que la tragedia pudo haber sido mucho peor.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana
Los terroristas

Los terroristas, padre e hijo, que atacaron en la playa más popular de Sídney, tenían un plan mucho más terrible de lo que fue. (Foto: Gentileza Jerusalem Times)
El Gobierno de Javier Milei condenó el ataque de terroristas islamitas en Australia

Encontraron en el terreno, artefactos explosivos improvisados (bombas caseras) - que por suerte no explotaron. También había otras en el baúl del vehículo con el que llegaron hasta la playa de Bondi.

Esto complica cada vez más la situación extrema en que ya se encuentra ante la Justicia. Está acusado de realizar un acto terrorista inspirado en la ideología del Estado Islámico (ISIS), con 14 muertos entre quienes estaban en la playa. Muchos más quedaron heridos y ahora se agrega el uso de explosivos, que supone una calificación todavía mayor para este crimen.

Los artefactos, así como el material hallado en el baúl, entre ellos una bandera y material de adoctrinamiento del Estado Islámico, ya forman parte de la prueba que se utilizará en el juicio en contra de Naveed Akram. Su padre fue abatido por la policía en un pequeño puente que permitía llegar al parque previo a la playa.

Lo que se encontró hasta ahora, demuestra que nada fue espontáneo: el uso de explosivos era parte de una meticulosa planificación, junto con entrenamiento con armas y la grabación de un video con propaganda inspirada en el Estado Islámico.

Un hallazgo que espanta consecuencias aún más violentas

La policía tardó en su momento en llegar hasta los terroristas. Estaban muy bien pertrechados y eso hizo más difícil poder neutralizarlos. Finalmente, lograron reducirlos, pero para eso, tuvieron que matar al mayor, Sajid Akram, de 50 años. Su hijo, Naveed, de 24 años, quedó gravemente herido, pero los médicos lograron salvarlo y ahora deberá responder por este tremendo crimen.

El hecho dramático es que la policía, en auxilio de la justicia, revisó todo el terreno del ataque - en la playa Bondi - y encontró varios artefactos explosivos. Todos de fabricación casera. Tal vez este detalle haya sido lo que evitó una catástrofe mayor. No explotaron y no mataron a una cantidad mayor de personas reunidas por Hanuka en la playa más popular de Sídney.

También se encontraron otros artefactos similares en el baúl del vehículo que usaron para llegar hasta ese lugar.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
