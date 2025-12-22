Matanza en Sídney: el detalle qué encontraron los investigadores y que pudo empeorar todo

Embed

Lo que se encontró hasta ahora, demuestra que nada fue espontáneo: el uso de explosivos era parte de una meticulosa planificación, junto con entrenamiento con armas y la grabación de un video con propaganda inspirada en el Estado Islámico.

Un hallazgo que espanta consecuencias aún más violentas

La policía tardó en su momento en llegar hasta los terroristas. Estaban muy bien pertrechados y eso hizo más difícil poder neutralizarlos. Finalmente, lograron reducirlos, pero para eso, tuvieron que matar al mayor, Sajid Akram, de 50 años. Su hijo, Naveed, de 24 años, quedó gravemente herido, pero los médicos lograron salvarlo y ahora deberá responder por este tremendo crimen.

El hecho dramático es que la policía, en auxilio de la justicia, revisó todo el terreno del ataque - en la playa Bondi - y encontró varios artefactos explosivos. Todos de fabricación casera. Tal vez este detalle haya sido lo que evitó una catástrofe mayor. No explotaron y no mataron a una cantidad mayor de personas reunidas por Hanuka en la playa más popular de Sídney.

También se encontraron otros artefactos similares en el baúl del vehículo que usaron para llegar hasta ese lugar.