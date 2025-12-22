Daniela Celis y Thiago Medina blanquearon la verdad de su relación con un video íntimo: "Nosotros..."

Y despejó dudas al definir el lazo que mantienen con su ex: “La verdad es que nosotros dos vivimos juntos y vamos a ser una familia para toda la vida”.

Luego, Daniela Celis se metió en la grabación y dijo mientras se abrazaban: “Nos queremos un montón y nos vamos a querer siempre toda la vida”.

A lo que Medina se encargó de aclarar la situación sentimental actual: “Aparte de haber sido pareja, somos padres y sabemos entender eso también”

Thiago dejó en claro que si bien no están juntos como pareja los dos mantienen un gran vínculo como familia junto a las pequeñas Laia y Aimé.

Thiago Medina mostró las impactantes fotos de las cicatrices en su cuerpo tras su grave acciente e internación

Thiago Medina decidió sacarse varias fotos frente al espejo mostrando cómo quedó su cuerpo con las marcas en la piel que lleva con orgullo y que "le salvaron la vida".

Esto fue para responder a algunos comentarios que recibió desde las redes sociales poniendo en duda la gravedad de su internación por varias semanas después del grave accidente en moto que sufrió.

"Para todos los que me mandan que es todo mentira que no tengo ni una cicatriz acá está para que vean que no miento y tengo otra más en la costilla. Y gracias a esas dos cicatrices me salvaron la vida. Gracias a Dios", indicó el joven en una publicación de Instagram.

Y luego en otro posteo agregó más imágenes de su cuerpo de frente y de espaldas: "Lo que es saber que gracias a estas sicatriz sigo vivo en es algo que me va a marcar para toda la vida".

"También saber que todo lo que pasé fue por algo y que pongan en duda una situación así de fuerte me parece una falta de respeto pero bueno, subo esto para que vean que no fue teatro ni nada de eso", continuó el joven de La Matanza con firmeza.

"Espero que con esto ya se le vayan todas las dudas que tenían y decir gracias a Dios estoy acá y a todos ustedes que oraron y pidieron por mi", finalizó con emoción el ex Gran Hermano.

