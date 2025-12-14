Video: así fue el heroico acto del civil que desarmó a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

Como resultado del operativo, uno de los atacantes fue abatido en el lugar, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad y fue finalmente detenido en el puente peatonal.

Un testigo presencial, identificado como Vlad, relató al mismo medio que durante el ataque se escucharon “más de 50 disparos” en un lapso de aproximadamente cinco minutos. Además, señaló que había “decenas de cuerpos” a su alrededor, lo que dificultó en un primer momento la confirmación oficial del número exacto de víctimas fatales.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer la secuencia completa del ataque y confirmar el balance definitivo de muertos y heridos.