Una nueva publicidad de la ojota más famosa de Brasil desató una polémica impensada: "Derecha"

Se estima que por año, esa marca vende unos 230 millones pares en todo el mundo. En Brasil, 8 de cada 10 personas que usan ojotas, son de Havaianas.

Si el objetivo de una publicidad es que se vea y se comente, el objetivo se cumplió sobradamente. Ahora, si el resultado es positivo, es más discutible.

Un mensaje de año nuevo con polémica política

Si uno se centra solo en el mensaje, no hay nada que permita "enojarse" de entrada si es partidario de la derecha en Brasil. "Perdón, pero no quiero que comiences el 2026 con el pie derecho", dice Fernanda Torres. Y enseguida aclara que no depende solo de la suerte (como alude ese dicho popular) sino de un compromiso personal para que las cosas mejoren.

"Lo que deseo es que comiencen con los dos pies", reafirma. "Ve con todo, de cuerpo y alma. De la cabeza a los pies", sigue Fernanda. Y termina con una descripción sobre la marca más popular de las ojotas en Brasil: "Havaianas. Todo el mundo las ama, todo el mundo las usa".

de la cabeza a los pies ojotas "De la cabeza a los pies", dice la publicidad que despertó una polémica política en Brasil. (foto: Captura de TV)

El problema es que la política brasileña vio un mensaje más allá del augurio de usar los dos pies. Se quedaron con el "no quiero que empieces con el pie derecho, el 2026". Sobre todo, porque la campaña gráfica en la calle y en los medios, la muestra a Fernanda Torres con una ojota en la mano derecha, pero del pie izquierdo.

Lo tomaron como un mensaje contra su ideología y en apoyo del gobierno de Lula da Silva. Y no tardaron en reaccionar. Con una campaña justamente en sentido contrario: un boicot a las ojotas más famosas del Brasil.

Un boicot a las ojotas que usan 8 de cada 10 brasileños

Aparecieron carteles en las calles - y especialmente en las redes sociales - diciendo : "Havaianas nunca más" o la tradicional ojota con la señal internacional de "prohibido" cubriéndola.

boicot a las ojotas La grieta política en Brasil, se lleva hasta en los pies. (foto: A24.com)

La campaña para un saludo de fin de año "con los dos pies", actuó como un búmeran. Si se trató de "entrar de cuerpo entero al 2026", un sector social y político, identificado como de derecha, lo tomó como una afrenta y reaccionó duramente.

Havaianas boicot En las redes, se viralizaron campañas de sectores de la derecha brasileña llamando a un boicot contra la empresa más famosa de ojotas. (foto: Captura de TV)

Hasta una campaña con unos dibujos animados muy bien realizados salió rápidamente al ataque. Criticó a la empresa diciendo que, "Havaianas, símbolo nacional", se prestó a una acción desleal contra los partidarios de la derecha en Brasil.

Este verano, la grieta se lleva hasta en los pies

Por eso, la propuesta en contrario es muy dura. "Cierre su bolso y billetera, deje a las ojotas colgadas en los escaparates". Para que sientan el efecto de un boicot declarado en su contra.

Por el momento, ni la empresa, ni la actriz, se pronunciaron sobre la campaña y el boicot en su contra. "Havaianas, todo el mundo las ama, todo el mundo las usa", asegura Fernanda Torres. La ojota "emblema" de Brasil, cayó en la grieta. ¿Seguirá siendo así?