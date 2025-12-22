Una nueva publicidad de la ojota más famosa de Brasil desató una polémica impensada: "Derecha"
La empresa que hace la ojota conocida en el mundo entero quedó envuelta en una controversia política por un mensaje con una muy popular actriz y directora brasileña. De inmediato, surgió una campaña en contra de ese calzado tan utilizado.
La imagen de la polémica en una campaña con las ojotas más famosas de Brasil, por su connotación política. (foto: Gentileza Globo)
"Perdón, pero no quiero que comiences el 2026 con el pie derecho". Parece una frase simple, pero desató una polémica tremenda en Brasil. La dice la conocida actriz y directora Fernanda Torres. En el aviso grabado se la ve con ojotas. En la publicidad gráfica, tiene una ojota en su mano derecha, pero corresponde al pie izquierdo.
"Comenzar con el pie derecho" es una expresión popular que significa el deseo de empezar bien cualquier cosa: un día, un trabajo, lo que sea. En este caso, la actriz parece no querer un buen inicio del año entrante, pero en realidad, es una campaña con un claro perfil político: Torres es una clara militante progresista y sus palabras son una campaña contra la derecha brasileña, en un país marcado por la grieta entre Lula da Silva y la familia Bolsonaro.
El aviso dura apenas 30 segundos y, con su mensaje, queda claro que quiere que cada persona comience bien el año, pero con todo el cuerpo: "De los pies a la cabeza", dice Fernanda Torres. Como para descartar el hecho del pie "derecho" y por extensión, la derecha en términos políticos.
De inmediato, tuvo un efecto revulsivo en la política y en la sociedad. Sectores de la derecha - no solo seguidores de Jair Bolsonaro - lanzaron un "contraataque", pero contra la empresa más famosa de Brasil en la producción de ojotas. "No compre Havaianas" o "Havaianas nunca más", son algunos de los afiches que aparecieron en las calles de las ciudades brasileñas más importantes.
Se estima que por año, esa marca vende unos 230 millones pares en todo el mundo. En Brasil, 8 de cada 10 personas que usan ojotas, son de Havaianas.
Embed
Si el objetivo de una publicidad es que se vea y se comente, el objetivo se cumplió sobradamente. Ahora, si el resultado es positivo, es más discutible.
Un mensaje de año nuevo con polémica política
Si uno se centra solo en el mensaje, no hay nada que permita "enojarse" de entrada si es partidario de la derecha en Brasil. "Perdón, pero no quiero que comiences el 2026 con el pie derecho", dice Fernanda Torres. Y enseguida aclara que no depende solo de la suerte (como alude ese dicho popular) sino de un compromiso personal para que las cosas mejoren.
"Lo que deseo es que comiencen con los dos pies", reafirma. "Ve con todo, de cuerpo y alma. De la cabeza a los pies", sigue Fernanda. Y termina con una descripción sobre la marca más popular de las ojotas en Brasil: "Havaianas. Todo el mundo las ama, todo el mundo las usa".
El problema es que la política brasileña vio un mensaje más allá del augurio de usar los dos pies. Se quedaron con el "no quiero que empieces con el pie derecho, el 2026". Sobre todo, porque la campaña gráfica en la calle y en los medios, la muestra a Fernanda Torres con una ojota en la mano derecha, pero del pie izquierdo.
Lo tomaron como un mensaje contra su ideología y en apoyo del gobierno de Lula da Silva. Y no tardaron en reaccionar. Con una campaña justamente en sentido contrario: un boicot a las ojotas más famosas del Brasil.
Un boicot a las ojotas que usan 8 de cada 10 brasileños
Aparecieron carteles en las calles - y especialmente en las redes sociales - diciendo : "Havaianas nunca más" o la tradicional ojota con la señal internacional de "prohibido" cubriéndola.
La campaña para un saludo de fin de año "con los dos pies", actuó como un búmeran. Si se trató de "entrar de cuerpo entero al 2026", un sector social y político, identificado como de derecha, lo tomó como una afrenta y reaccionó duramente.
Hasta una campaña con unos dibujos animados muy bien realizados salió rápidamente al ataque. Criticó a la empresa diciendo que, "Havaianas, símbolo nacional", se prestó a una acción desleal contra los partidarios de la derecha en Brasil.
Este verano, la grieta se lleva hasta en los pies
Embed
Por eso, la propuesta en contrario es muy dura. "Cierre su bolso y billetera, deje a las ojotas colgadas en los escaparates". Para que sientan el efecto de un boicot declarado en su contra.
Por el momento, ni la empresa, ni la actriz, se pronunciaron sobre la campaña y el boicot en su contra. "Havaianas, todo el mundo las ama, todo el mundo las usa", asegura Fernanda Torres. La ojota "emblema" de Brasil, cayó en la grieta. ¿Seguirá siendo así?