Milei en el cierre de año de la Fundación Faro: "El continente está despertando y está gritando 'Viva la libertad, carajo'"

"La diferencia entre ellos y nosotros es moral. Podemos tener una gran gestión, como la que tenemos. Podemos tener una aplanadora política como la que hemos mostrado en las recientes elecciones pero no podemos dejar de dar la batalla cultural. Porque si no qué tendremos: cuatro años de liberalismo, ocho años, 12, 16, 20 pero esta gente nunca se rinde", diferenció el liberalismo del 'estatismo'

"Porque viven de chuparle la sangre a otros, son vampiros profesionales, nunca van a querer laburar, son vagos permanentes", agregó.

La respuesta a quienes le critican la 'micro'

"La macro es la suma de la micro", apuntó contra quienes critican la administración de su Gobierno, al atribuirles decir que la macroeconomía está ordenada pero la microeconomía no está bien.

Además bregó que "un gobierno liberal se dedica a nivelar la cancha" y señaló que después deja que "obren los individuos". "Son corruptos, hacen lobby, cuando dicen que no me ocupo de la micro... gracias, porque quiere decir que este es un Gobierno honesto", observó sobre aquellos sectores que piden protecciones.

"Por eso, la mejor política que puede hacer un gobierno es achicar el Estado. Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Y vamos a seguir por el mismo camino: bajando el gasto y bajando impuestos", remarcó y halagó a Luis Caputo como "el mejor ministro de Economía de la historia".

La solidaridad y la celebración en su discurso

Milei comenzó su discurso brindando su solidaridad con el pueblo judío después del atentado en la playa de Bondi, en Sídney, Australia, durante una celebración que dejó un saldo de 16 víctimas.

Además, expresó sus felicitaciones para José Antonio Katz, presidente electo de Chile, por su "contundente victoria en las urnas" y envió un "fraternal abrazo al pueblo chileno que hoy comienza a vivir en una nueva era".

"Esto es una señal más de que Sudamérica ha despertado y ha comenzado a girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad, lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI", expresó Milei.

