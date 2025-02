"Mi amor, lo siento": el desgarrador adiós de Yarden Bibas a su familia asesinada

Embed

Seguido a esto, y con un dolor visible, Yarden Bibas agregó: "Shiri, lamento no haber podido protegerlos a todos. Pienso en todo lo que pasamos juntos: hay tantos recuerdos hermosos. Recuerdo los nacimientos de Ariel y Kfir. Recuerdo los días en que nos sentábamos en casa o en un café, solo nosotros dos, hablando durante horas sobre todo lo que había bajo el sol. Fue maravilloso. Extraño profundamente esos tiempos. Extrañamos profundamente su presencia", indicó el padre de la familia, de ascendencia argentina.

"Quiero contarles todo lo que está sucediendo en el mundo y aquí en Israel. Shiri, todo el mundo nos conoce y nos ama; no puedes imaginar lo surrealista que es toda esta locura. Shiri, la gente me dice que siempre estarán a mi lado, pero no eres tú. ¡Así que por favor quédate cerca de mí y no vayas muy lejos! Shiri, esto es lo más cerca que he estado de ti desde el 7 de octubre, y no puedo besarte ni abrazarte, ¡y eso me está rompiendo! Shiri, por favor cuídame… Protégeme de las malas decisiones. Protégeme de cosas dañinas y protégeme de mí mismo. Guárdame para que no me hunda en la oscuridad. Mishmish, te amo!", añadió.

El mensaje de Yarden para sus hijos

En otro fragmento de su discurso de despedida, Yarden Bibas le habló a sus hijos, quienes también murieron por el ataque de Hamas a Israel. "Chuki, Ariel, me hiciste padre. Nos transformaste en una familia. Me enseñaste lo que realmente importa en la vida y sobre la responsabilidad. El día que naciste, maduré instantáneamente gracias a ti. Me enseñaste mucho sobre mí y quiero agradecerte. Así que gracias, amado mío".

"Ariel, espero que no estés enojado conmigo por no haberte protegido adecuadamente y por no estar ahí para ti. Espero que sepas que pensé en ti todos los días, cada minuto. Espero que estés disfrutando del paraíso. Seguro que estás haciendo reír a todos los ángeles con tus chistes tontos e impresiones. Espero que haya muchas mariposas para que puedas observar, tal como lo hiciste durante nuestros picnics", agregó Yarden Bibas.

familia bibas.jpg

Por último, se refirió a Kfir, quien fue secuestrado por Hamas cuando solo tenía ocho meses de vida: "Recuerdo tu nacimiento. Recuerdo que durante el parto la partera de repente paró todo, nos asustamos y pensamos que algo andaba mal, pero fue solo para decirnos que teníamos otro pelirrojo. Mamá y yo reímos y nos regocijamos. Trajiste más luz y felicidad a nuestro pequeño hogar. Kfir, lamento no haberte protegido mejor, ¡pero necesito que sepas que te amo profundamente y te extraño muchísimo!", completó.