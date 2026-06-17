Video: el trágico accidente de una avioneta y la lucha de los rescatistas contra las llamas

Hasta el momento, las autoridades confirmaron seis ocupantes en total: un fallecido y cinco sobrevivientes. Por el momento, la causa exacta del accidente no está confirmada, pero todas las informaciones preliminares apuntan a un problema mecánico en la aeronave.

Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, encabezadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), abrieron una investigación para determinar qué falló.

Según informó el aeropuerto internacional de Laredo, la tripulación del jet ejecutivo Cessna Citation Latitude comunicó que estaba sufriendo dificultades mecánicas mientras volaba desde Los Cabos, México, hacia Austin, Texas y cayó sobre la autopista Loop 20 cuando se encontraba a pocos kilómetros de la pista. La torre de control había alertado a la policía de que el avión tenía problemas y luego perdió contacto con la aeronave poco antes del impacto.

muerto en accidente aéreo en laredo Joshua Baer, fundador y director ejecutivo de la aceleradora de startups Capital Factory, con sede en Austin, murió el martes por la noche en un accidente aéreo ocurrido sobre una autopista en la ciudad de Laredo. (Foto: Gentileza Statesman.com)

Una emergencia aérea que terminó en tragedia

La tragedia aérea ocurrida en Laredo, Texas, sumó en las últimas horas un dato que profundizó el impacto del accidente: la víctima fatal fue Joshua Baer, una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico de Austin y fundador de Capital Factory, una de las principales aceleradoras de startups de Estados Unidos.

El accidente ocurrió cerca de las 22 del martes, cuando un jet ejecutivo que viajaba desde San José del Cabo, en México, hacia Austin. Intentó realizar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la aeronave terminó precipitándose sobre la autopista Loop 20, en Laredo, donde se deslizó por la calzada y se incendió de manera casi inmediata.

accidente aéreo en Laredo El incendio de la aeronave complicó la tarea de los rescatistas. (Foto: LATIMES)

La imagen dramática del rescate de las víctimas

Las imágenes registradas por testigos y difundidas por medios locales muestran escenas dramáticas. En los videos puede verse a policías, bomberos y automovilistas corriendo hacia los restos de la aeronave mientras las llamas consumían gran parte del fuselaje. Algunos rescatistas intentaron abrir paso entre los escombros para sacar a los ocupantes atrapados antes de que el fuego avanzara aún más.

Gracias a esa rápida intervención, cinco de las seis personas que viajaban a bordo lograron ser rescatadas con vida, pese a la intensidad de las llamas. Las autoridades confirmaron que fueron trasladadas a centros médicos de la zona para recibir atención. Además, parte de la aeronave impactó contra un vehículo que circulaba por la autopista. Sus ocupantes sobrevivieron y fueron hospitalizados en condición estable.

El operativo también dejó consecuencias entre quienes participaron del rescate. Cinco agentes de la Policía de Laredo debieron ser internados por inhalación de humo tras trabajar en medio del intenso incendio generado por el impacto. Todos fueron reportados fuera de peligro.

accidente en laredo 3 La aeronave se estrelló contra el murallón de una autopista, cerca de Laredo, Texas. (Foto: Gentileza LATIMES)

Mientras los investigadores intentan determinar qué provocó la caída del avión, la Policía de Laredo pidió a la población que entregue fotografías, videos o grabaciones de cámaras vehiculares que puedan ayudar a reconstruir los últimos minutos del vuelo.

La muerte de Baer provocó una ola de mensajes de condolencias en el mundo empresarial y tecnológico. Reconocido como uno de los impulsores del crecimiento de Austin como polo de innovación, había participado en el desarrollo y financiamiento de cientos de emprendimientos. Su fallecimiento convirtió una tragedia aérea local en una noticia de repercusión nacional en Estados Unidos.