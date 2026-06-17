Video: el trágico accidente de una avioneta y la lucha de los rescatistas contra las llamas

Una persona murió y otras cinco sobrevivieron como resultado de un trágico accidente aéreo, aunque fueron hospitalizadas tras el impacto y el incendio. La aeronave era un jet ejecutivo Cessna Citation Latitude operado por la compañía NetJets.
Seis personas viajaban a bordo de un avión privado que, por causas que aún se siguen investigando, se precipitó a tierra. Se estrelló junto a una autopista. El equipo de ayuda tuvo que luchar contra un gran incendio para poder rescatar a las personas involucradas en el accidente.
Una avioneta se precipitó en Texas. Se declaró en emergencia pero no llegó al aeropuerto alternativo. (foto: Captura de TV)
Una persona murió y otras cinco sobrevivieron como resultado de un trágico accidente aéreo, aunque fueron hospitalizadas tras el impacto y el incendio. La aeronave era un jet ejecutivo Cessna Citation Latitude operado por la compañía NetJets.
Volaba desde Los Cabos, México, hacia Austin, Texas, cuando reportó problemas mecánicos y trató de desviarse hacia el aeropuerto de Laredo. Pero no pudo cumplir plenamente con la maniobra de emergencia. Cayó sobre la autopista Loop 20 poco antes de llegar a la pista y se estrelló junto a una autopista.
Producto del impacto, la avioneta comenzó a incendiarse. Los equipos de rescate corrieron al lugar, pero su tarea se vio dificultada por las llamas que ganaron el lugar. Es por eso que quedaron registradas muy duras imágenes del esfuerzo por rescatar a las personas malheridas tras el accidente.
Las imágenes del rescate muestran a civiles y policías intentando romper las ventanas de la cabina con mazas y palas para sacar a los ocupantes mientras el avión estaba envuelto en llamas. Cinco agentes sufrieron inhalación de humo durante las tareas de rescate.
Hasta el momento, las autoridades confirmaron seis ocupantes en total: un fallecido y cinco sobrevivientes. Por el momento, la causa exacta del accidente no está confirmada, pero todas las informaciones preliminares apuntan a un problema mecánico en la aeronave.
Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, encabezadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), abrieron una investigación para determinar qué falló.
Según informó el aeropuerto internacional de Laredo, la tripulación del jet ejecutivo Cessna Citation Latitude comunicó que estaba sufriendo dificultades mecánicas mientras volaba desde Los Cabos, México, hacia Austin, Texas y cayó sobre la autopista Loop 20 cuando se encontraba a pocos kilómetros de la pista. La torre de control había alertado a la policía de que el avión tenía problemas y luego perdió contacto con la aeronave poco antes del impacto.
La tragedia aérea ocurrida en Laredo, Texas, sumó en las últimas horas un dato que profundizó el impacto del accidente: la víctima fatal fue Joshua Baer, una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico de Austin y fundador de Capital Factory, una de las principales aceleradoras de startups de Estados Unidos.
El accidente ocurrió cerca de las 22 del martes, cuando un jet ejecutivo que viajaba desde San José del Cabo, en México, hacia Austin. Intentó realizar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la aeronave terminó precipitándose sobre la autopista Loop 20, en Laredo, donde se deslizó por la calzada y se incendió de manera casi inmediata.
Las imágenes registradas por testigos y difundidas por medios locales muestran escenas dramáticas. En los videos puede verse a policías, bomberos y automovilistas corriendo hacia los restos de la aeronave mientras las llamas consumían gran parte del fuselaje. Algunos rescatistas intentaron abrir paso entre los escombros para sacar a los ocupantes atrapados antes de que el fuego avanzara aún más.
Gracias a esa rápida intervención, cinco de las seis personas que viajaban a bordo lograron ser rescatadas con vida, pese a la intensidad de las llamas. Las autoridades confirmaron que fueron trasladadas a centros médicos de la zona para recibir atención. Además, parte de la aeronave impactó contra un vehículo que circulaba por la autopista. Sus ocupantes sobrevivieron y fueron hospitalizados en condición estable.
El operativo también dejó consecuencias entre quienes participaron del rescate. Cinco agentes de la Policía de Laredo debieron ser internados por inhalación de humo tras trabajar en medio del intenso incendio generado por el impacto. Todos fueron reportados fuera de peligro.
Mientras los investigadores intentan determinar qué provocó la caída del avión, la Policía de Laredo pidió a la población que entregue fotografías, videos o grabaciones de cámaras vehiculares que puedan ayudar a reconstruir los últimos minutos del vuelo.
La muerte de Baer provocó una ola de mensajes de condolencias en el mundo empresarial y tecnológico. Reconocido como uno de los impulsores del crecimiento de Austin como polo de innovación, había participado en el desarrollo y financiamiento de cientos de emprendimientos. Su fallecimiento convirtió una tragedia aérea local en una noticia de repercusión nacional en Estados Unidos.