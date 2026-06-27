Milagro entre los escombros en Venezuela: así fue el dramático rescate de un bebé de 18 días

La Guaira, ubicada sobre la costa norte venezolana, fue el epicentro del desastre y concentra gran parte de las tareas de rescate. Sin embargo, el paso de las horas reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes y agrava la situación sanitaria.

Restringieron el ingreso a La Guaira por razones humanitarias

Ante la magnitud de la emergencia, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira a partir de las 20 del viernes, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declarara la zona como área de desastre.

Según explicó el funcionario, la medida busca evitar el colapso de las rutas de acceso y facilitar el trabajo de ambulancias, bomberos y brigadas de rescate.

Rescatan con vida a un bebé tras pasar 32 horas bajo los escombros en Venezuela. Foto: captura

Cabello indicó que el ingreso quedará limitado únicamente a personas autorizadas. Quienes deseen colaborar como voluntarios deberán registrarse previamente en el Poliedro de Caracas, donde recibirán una credencial y una tarea específica antes de ser habilitados para ingresar a la zona afectada.

El drama continúa entre los edificios derrumbados

A más de 48 horas de los sismos, las tareas de rescate continúan en condiciones extremadamente difíciles. En distintos sectores de La Guaira aún permanecen numerosos cuerpos atrapados bajo los escombros, situación que comenzó a generar riesgos sanitarios debido al estado de descomposición.

Mientras tanto, vecinos de las zonas afectadas denunciaron demoras en la llegada de la ayuda oficial y aseguraron que, en algunos barrios, los primeros auxilios fueron brindados por los propios habitantes y voluntarios.