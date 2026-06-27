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Milagro entre los escombros en Venezuela: así fue el dramático rescate de un bebé de 18 días

El emocionante hecho ocurrió en la ciudad más afectada por los terremotos, La Guaira, al norte de la capital, Caracas. Su madre fue sacada una hora después.

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Milagro entre los escombros en Venezuela:. (Foto: captura)

Milagro entre los escombros en Venezuela:. (Foto: captura)

En medio de la devastación que dejaron los dos terremotos que sacudieron a Venezuela, una historia de supervivencia conmovió al mundo. Un bebé de apenas 18 días fue rescatado con vida luego de permanecer 32 horas atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira, la ciudad más golpeada por la tragedia y minutos después, los equipos de emergencia también lograron salvar a su madre.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto: Reuters)

El dramático rescate ocurrió durante la noche del viernes y quedó registrado en un video difundido por la agencia AFP. En las imágenes se observa a los rescatistas trabajando bajo la luz de reflectores mientras remueven cuidadosamente los restos del edificio hasta encontrar al recién nacido.

Cuando finalmente lograron sacarlo, el pequeño fue recibido con aplausos por quienes participaban del operativo. Envuelto en una manta, fue pasando de brazo en brazo mientras los socorristas lo limpiaban con delicadeza para evaluar su estado de salud. Según la persona que difundió el video en redes sociales, el bebé permaneció atrapado durante 32 horas y fue encontrado prácticamente ileso, un hecho que muchos calificaron como un verdadero milagro en medio de la catástrofe.

El rescate ocurrió mientras continúa la búsqueda desesperada de sobrevivientes entre los escombros que dejaron los dos terremotos registrados el miércoles, de magnitudes 7,2 y 7,5. Hasta el momento, las autoridades confirmaron 1.430 muertos y 3.238 heridos..

La Guaira, ubicada sobre la costa norte venezolana, fue el epicentro del desastre y concentra gran parte de las tareas de rescate. Sin embargo, el paso de las horas reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes y agrava la situación sanitaria.

Restringieron el ingreso a La Guaira por razones humanitarias

Ante la magnitud de la emergencia, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira a partir de las 20 del viernes, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declarara la zona como área de desastre.

Según explicó el funcionario, la medida busca evitar el colapso de las rutas de acceso y facilitar el trabajo de ambulancias, bomberos y brigadas de rescate.

Rescatan con vida a un bebé tras pasar 32 horas bajo los escombros en Venezuela. Foto: captura

Rescatan con vida a un bebé tras pasar 32 horas bajo los escombros en Venezuela. Foto: captura

Cabello indicó que el ingreso quedará limitado únicamente a personas autorizadas. Quienes deseen colaborar como voluntarios deberán registrarse previamente en el Poliedro de Caracas, donde recibirán una credencial y una tarea específica antes de ser habilitados para ingresar a la zona afectada.

El drama continúa entre los edificios derrumbados

A más de 48 horas de los sismos, las tareas de rescate continúan en condiciones extremadamente difíciles. En distintos sectores de La Guaira aún permanecen numerosos cuerpos atrapados bajo los escombros, situación que comenzó a generar riesgos sanitarios debido al estado de descomposición.

Mientras tanto, vecinos de las zonas afectadas denunciaron demoras en la llegada de la ayuda oficial y aseguraron que, en algunos barrios, los primeros auxilios fueron brindados por los propios habitantes y voluntarios.

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