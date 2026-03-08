Javier Milei apuntó contra la oposición y los empresarios: "A mí no me van a llevar puesto"

Consultado sobre las vacantes en la Justicia Federal, Milei reconoció que se trata de un tema pendiente. “Es algo que hay que resolver”, admitió. “Aquellas que requieren una mayoría simple podemos avanzar sin problemas y se va a intentar encontrar a los mejores”, agregó en diálogo con LN+.

En tanto, en otro tramo de la entrevista, el presidente insitió: “La inflación va a empezar con cero en junio o agosto”.

Cruces en el Congreso y críticas al kirchnerismo

Durante la entrevista, el jefe de Estado también defendió su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y volvió a apuntar contra el kirchnerismo.

“Le di una domada a los kukas en el Congreso. No estuvo planificada mi reacción. Yo no empecé con las agresiones. Estas personas son enemigos políticos”, afirmó.

En esa línea, reforzó su postura frente a la oposición: “No estoy dispuesto a que me lleven puesto, al kirchnerismo no le regalo un milímetro”, aseguró. En ese punto, el líder libertario se diferenció del ex presidente Mauricio Macri: “A Macri le reconozco haber sido el primero en ganarle al kirchnerismo, pero él tiene el manual de las formas a la perfección y se lo llevaron puesto", dijo el presidente.

Allí se diferenció: “yo tengo un perfil más gladiador, ellos empezaron a agredir y yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto”, sostuvo describiendo la escena que tuvo lugar en el Congreso.

Durante la entrevista, Milei también negó que la confrontación con la oposición durante la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso haya estado planeada. “No son adversarios, son enemigos porque son capaces de destruir a todos los argentinos para tener ellos el poder”, definió el presidente a sus opositores. Fue una respuesta a casi 100 cavernícolas, ignorantes, maleducados y violentos”.

Críticas a empresarios

El Presidente también volvió a cuestionar a algunos empresarios, a quienes calificó como “prebendarios y extorsionadores”. En particular, apuntó contra Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca, a quienes acusó de haber operado contra el Gobierno.

Además, lanzó críticas contra el grupo Techint, al asegurar que vendía acero con sobreprecios. “Techint se pagó la tonelada de tubo de acero por 4000 dólares cuando vale 1400. El kirchnerismo negociaba la coima con los empresarios”, sostuvo.

el-presidente-javier-milei-abre-este-domingo-por-tercera-vez-las-sesiones-ordinarias-del-congreso-foto-presidencia-73PQHQHKDBAE5PDXSTGKEFFIRU

Sobre el caso de la empresa de neumáticos Fate, que anunció despidos, Milei expresó comprensión hacia los trabajadores afectados. “Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Comparto su dolor. He estado desempleado y sé el sufrimiento”, dijo.

Sin embargo, aseguró que la compañía arrastraba problemas desde hace años y acusó a algunas firmas de presionar históricamente a los gobiernos para obtener beneficios. “Era una práctica tradicional apretar a los gobiernos con que si no les subían la protección, tiraban a la gente a la calle”, sostuvo.

Qué dijo Milei sobre una eventual reelección

Consultado sobre la posibilidad de buscar un nuevo mandato, el Presidente respondió que dependerá del resultado de su gestión. “Eso va a surgir si hago las cosas bien. Tampoco quiero reelección indefinida”, señaló.

Y concluyó con una frase que generó repercusión: “En 2031 me voy a vivir a un campo. No me ven más”.