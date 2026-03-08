Javier Milei apuntó contra la oposición y los empresarios: "A mí no me van a llevar puesto"

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a marcar diferencias con la oposición y aseguró que no permitirá que su gobierno sea debilitado. “No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri”, afirmó antes de su viaje a Estados Unidos.
En la previa a su viaje a Estados Unidos, el Presidente defendió la designación de Juan Bautista Mahiques en Justicia, apuntó contra el kirchnerismo y volvió a lanzar duras críticas contra empresarios.
Javier Milei apuntó contra la oposición y los empresarios
En ese marco, el mandatario defendió la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia de la Nación y destacó su trayectoria en el ámbito judicial. Según explicó, uno de los objetivos de su gestión en esa cartera será avanzar hacia “mayor libertad dentro del Poder Judicial”.
“Mahiques es una persona con mucha experiencia”, sostuvo el Presidente. “Tiene mucho trabajo en la función pública en la justicia. Es alguien que entiende y que está en condiciones de hacer frente a un ministerio tan importante como el de Justicia”.
En ese sentido, justificó su elección al señalar que buscó a alguien con conocimiento del sistema judicial. “Lo elegí porque sabe cómo funciona el sistema. Conoce la dinámica del sector judicial. Necesito que un ministro resuelva problemas, no que venga a aprender”, remarcó.
Consultado sobre las vacantes en la Justicia Federal, Milei reconoció que se trata de un tema pendiente. “Es algo que hay que resolver”, admitió. “Aquellas que requieren una mayoría simple podemos avanzar sin problemas y se va a intentar encontrar a los mejores”, agregó en diálogo con LN+.
En tanto, en otro tramo de la entrevista, el presidente insitió: “La inflación va a empezar con cero en junio o agosto”.
Durante la entrevista, el jefe de Estado también defendió su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y volvió a apuntar contra el kirchnerismo.
“Le di una domada a los kukas en el Congreso. No estuvo planificada mi reacción. Yo no empecé con las agresiones. Estas personas son enemigos políticos”, afirmó.
En esa línea, reforzó su postura frente a la oposición: “No estoy dispuesto a que me lleven puesto, al kirchnerismo no le regalo un milímetro”, aseguró. En ese punto, el líder libertario se diferenció del ex presidente Mauricio Macri: “A Macri le reconozco haber sido el primero en ganarle al kirchnerismo, pero él tiene el manual de las formas a la perfección y se lo llevaron puesto", dijo el presidente.
Allí se diferenció: “yo tengo un perfil más gladiador, ellos empezaron a agredir y yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto”, sostuvo describiendo la escena que tuvo lugar en el Congreso.
Durante la entrevista, Milei también negó que la confrontación con la oposición durante la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso haya estado planeada. “No son adversarios, son enemigos porque son capaces de destruir a todos los argentinos para tener ellos el poder”, definió el presidente a sus opositores. Fue una respuesta a casi 100 cavernícolas, ignorantes, maleducados y violentos”.
El Presidente también volvió a cuestionar a algunos empresarios, a quienes calificó como “prebendarios y extorsionadores”. En particular, apuntó contra Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca, a quienes acusó de haber operado contra el Gobierno.
Además, lanzó críticas contra el grupo Techint, al asegurar que vendía acero con sobreprecios. “Techint se pagó la tonelada de tubo de acero por 4000 dólares cuando vale 1400. El kirchnerismo negociaba la coima con los empresarios”, sostuvo.
Sobre el caso de la empresa de neumáticos Fate, que anunció despidos, Milei expresó comprensión hacia los trabajadores afectados. “Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Comparto su dolor. He estado desempleado y sé el sufrimiento”, dijo.
Sin embargo, aseguró que la compañía arrastraba problemas desde hace años y acusó a algunas firmas de presionar históricamente a los gobiernos para obtener beneficios. “Era una práctica tradicional apretar a los gobiernos con que si no les subían la protección, tiraban a la gente a la calle”, sostuvo.
Consultado sobre la posibilidad de buscar un nuevo mandato, el Presidente respondió que dependerá del resultado de su gestión. “Eso va a surgir si hago las cosas bien. Tampoco quiero reelección indefinida”, señaló.
Y concluyó con una frase que generó repercusión: “En 2031 me voy a vivir a un campo. No me ven más”.