"Mire a mi cliente: no es Brad Pitt o George Clooney", la polémica defensa del abogado de Harvey Weinstein

"Mira a mi cliente no es Brad Pitt o George Clooney, ¿creen que estas hermosas mujeres tuvieron sexo con él porque está bueno? No, es porque es poderoso". Esas fueron las polémicas expresiones del Mark Werksman, el abogado Harvey Weinstein, para pretender justificar sus ataques sexuales. El llamado "rey de Hollywood" enfrenta un nuevo juicio en su contra por abusos cometidos contra mujeres en la industria del cine. Un tribunal de Los Ángeles puede condenarlo a pasar 100 años en prisión. Weinstein, de 70 años, ya cumple una condena de 23 años en Nueva York, por delitos similares. El caso original despertó el movimiento llamado "me too", en el que muchas mujeres se animaron a contar los casos de abusos sexuales a las que fueron sometidas para conseguir trabajo en el séptimo arte.