Muerte en Minnesota: un análisis cuadro por cuadro desmiente la versión oficial y complica a un agente del ICE

la versión oficial de la muerte del enfermero Los responsables del ICE dijeron que el enfermero tenía un arma y por eso le dispararon. Es cierto, la tenía, pero en un bolso que jamás pudo manipular. ( Foto: A24.com)

Pretti aparece grabando y observando a los agentes con un teléfono móvil en la mano y la otra libre. Jamás tiene una pistola como se dijo de manera oficial tanto en el lugar como en Washington.

Un agente federal empuja a otro manifestante y luego rocía con gas pimienta a Pretti, quien intenta ayudar a la persona derribada.

Luego de estos primeros empujones, varios agentes reducen a Pretti en el suelo .

Solo después de que Pretti está inmovilizado, se escucha a varios agentes gritar que tiene un arma.

Un agente aparta un arma desde la cintura de Pretti y se aleja con ella, antes de que se dispare el primer tiro .

En menos de cinco segundos, se oyen al menos diez disparos, varios de ellos mientras Pretti aún está en el piso.

Estos elementos clave subrayan que Pretti no levantó ni apuntó un arma antes de ser abatido, ni existe evidencia consistente de que haya amenazado directamente a los agentes.

enfermero sin el arma Las imágenes que desacreditan a la versión oficial. El enfermero Pretti jamás tuvo un arma en sus manos. Solo un celular. (foto: Captura de TV)

La secuencia de la muerte de Pretti, ¿o asesinato?

Lo primero que se ve claramente es que el enfermero, que participa de la protesta contra la presencia del ICE, no tenía armas en su mano. Con una llevaba el celular en el que registra lo que sucede y con la otra, sin nada, alentaba a los que protestan.

Luego aparece un primer agente del ICE que empuja a Pretti. Mientras él sigue grabando y trata de ayudar a otra persona, el agente lo rocía con el "gas pimienta".

Luego, Pretti cae al piso y lo rodean varios agentes que, incluso, se tiran sobre él. La secuencia se complica un poco para verla con nitidez. Pero como hay varias cámaras disponibles, el periodista del Times pudo reconstruir cada instante. Así, no quedan dudas de varios puntos:

Pretti mantiene su celular y en la otra mano no tiene nada.

Los agentes del ICE le quitan su bolso.

Se acerca otro que extrae de su cinturón otro "gas pimienta".

Intenta rociar al enfermero, pero no funciona.

Nunca se ve que pueda tener contacto con un arma.

Se produce el desenlace violento que termina con la muerte de Pretti en la calle.

secuencia de la muerte Un agente del ICE intenta usar su gas pimienta pero no funciona. Ante un grito de alerta, saca su arma y luego le dispara a Pretti, que no podía ofrecer oposición alguna. (Foto: Captura de TV)

Cómo muere el enfermero Pretti

De pronto, se escucha a un agente gritar el clásico grito que vemos en las series policiales: "¡Gun!" ("¡Un arma!"). Con ese grito, se activa el protocolo especial para los policías. Todos se ponen para responder. El que trataba de hacer funcionar el rociador, lo guarda y saca su arma reglamentaria. Se acerca al grupo y dispara contra Pretti. En ese momento, Pretti está casi inmovilizado por los otros agentes y totalmente alejado de su bolso, en donde se halló el arma que motivó el grito de un uniformado.

Y hay dos datos más muy importantes. En una de las cámaras se ve sin lugar a dudas que un agente se retira de esa "montonera" sobre Pretti con el arma en la mano que estaba en el bolso del enfermero. En ese instante, se escucha el primer disparo y ese agente, sorprendido, se da vuelta para ver qué había sucedido. No quedan dudas de que entre Petti y su arma, había varios metros de distancia y, además, no la tenía en su poder porque la llevaba un agente del ICE.

El que dispara está detrás de Pretti, por lo que él nunca estuvo en peligro, que es la causa que se da por válida como para disparar en una acción legítima de defensa por parte de la autoridad. Como tampoco tenía el arma, el enfermero nunca fue una real amenaza para el grupo del ICE que ya lo tenía reducido. No solo eso, el agente efectuó varios disparos más contra Pretti, que nunca estuvo en condiciones de defenderse y, por la corta distancia, los disparos dieron todos en su cuerpo.

pretti sin el arma Las imágenes que demuestran que el enfermero muerto por el ICE nunca tuvo un arma en sus manos. La que tenía en una mochila, se la leva un agente del ICE cuando otro le dispara a corta distancia. (foto: Captura de TV)

La última corroboración que permiten las cámaras es tan dura como contundente: Cuando Pretti recibe el primer disparo, se desploma; estaba arrodillado, y al caer se ve que sus manos no tienen nada.

Luego de esta situación, vista por muchos que protestaban en ese momento, comenzó una nueva ola de protestas contra el ICE. Donald Trump tomó nota de lo sucedido. Habló con el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, y estuvo dos horas reunido con la secretaria Noem, pidiendo un completo detalle de la muerte de Pretti.

Luego, anunció que iba a trabajar junto con Walz (a quien había insultado en los días previos), además de cambiar los mandos en el lugar y enviar al "zar" de las fronteras, además de mostrarse dispuesto a retirar a todos los agentes del ICE. Uno de ellos, después de este análisis detallado de las imágenes, está a punto de tener que enfrentar cargos por excesos, violencia policial o, directamente, asesinato.