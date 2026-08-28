Luck Ra habría vuelto con la ex: la furiosa reacción de la Joaqui

"Cuando él corta con Guille y arranca con La Joaqui, tuvieron una conversación y La Joaqui le dijo si querés seguir trabajando con ella, y ellas se hicieron amigotas", puso en contexto Pepe Ochoa sobre la actitud de la cantante de no poner reparos en que él siga manteniendo contacto con la ex por su carrera.

La desilusión de La Joaqui con Luck Ra

Carolina Molinari contó además que La Joaqui conocía a Guille, ex de Luck Ra, y que incluso habían generado un buen vínculo entre las dos.

"Ellas se hicieron muy cercanas. La Joaqui sabe que se están viendo y otro dato que tengo es que Tuli (Acosta) se comunicó con La Joaqui y lo que hizo fue agradecerle por la generosidad de no haberla matado como en todos lados, ella no dijo nada", precisó.

Y Pepe Ochoa contó de una situación que refleja cómo está atravesando estos días la cantante: "La Joaqui fue a comer el otro día a un lugar con Cazzu y otra persona más y estaba muy furiosa a los gritos hablando a los gritos de una situación, que no me pudieron confirmar si era concretamente si ese día se había enterado de esa situación", remarcó.

"Ella se enteró hace un tiempito y la dejó de seguir", aseguró Molinari sobre la determinación de La Joaqui sobre Guille, quien salió con Luck Ra durante tres años antes de iniciar el romance con la cantante de RKT.