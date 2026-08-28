La hija de Mario Pergolini renunció a Popstars y La Reini la fulminó con una inesperada frase

En medio de esa presentación fue Ángela Torres quien dio a conocer públicamente un dato que hasta ese momento no había sido mencionado durante la competencia: Valentina es hija de Mario Pergolini. Tras conocerse su parentesco, Carlos “Charlie” García la alentó a construir una identidad propia, mientras que Nico Vázquez hizo referencia a las dificultades que puede implicar crecer siendo parte de una familia famosa.

Pero el inesperado giro llegó poco después. Apenas 48 horas después de haber superado la tercera etapa, Valentina decidió despedirse de Popstars. Frente a las cámaras del programa, explicó que su determinación estaba relacionada con otro proyecto profesional que eligió priorizar.

“Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, explicó la joven al comunicar su salida.

Luego, Naiara Vecchio aportó detalles sobre el nuevo rumbo que tomó Valentina durante su participación en Los Profesionales con Flor, por El Nueve. La periodista contó que la hija de Mario Pergolini fue convocada para integrar la tercera temporada de En el Barro, ficción que ya había significado una oportunidad para ella como actriz.

Según relató Vecchio, además, la decisión de abandonar el reality habría estado atravesada por algunas diferencias con la producción. La joven, incluso, ya había grabado escenas para la nueva temporada de la serie antes de concretar formalmente su salida de Popstars.

Y mientras Telefe emitía las imágenes de la renuncia, en el streaming del canal apareció una reacción que rápidamente llamó la atención. Sofía “La Reini” Gonet, subcampeona de MasterChef Celebrity, lanzó una dura frase contra la participante.

“Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas y la mandaron de vuelta con su valija? No soy objetiva con las nepo babies”, disparó La Reini, dejando así una fuerte crítica sobre la situación y marcando su postura respecto de los llamados nepo babies.

Qué significa "Nepo baby", la expresión con la que Sofía Gonet fulminó a la hija de Mario Pergolini por renunciar a Popstars

La renuncia de Valentina Pergolini a Popstars generó una enorme repercusión y también una fuerte crítica de Sofía “La Reini” Gonet, quien utilizó una particular expresión para referirse a la hija de Mario Pergolini: “Nepo baby”.

El término es una expresión informal en inglés, abreviatura de nepotism baby, que puede traducirse como “bebé del nepotismo”. Se utiliza para señalar a una persona que, según la percepción pública, accede a oportunidades o desarrolla una carrera favorecida por los contactos, la influencia o la fama de su familia.

La expresión suele tener una carga crítica, aunque no significa necesariamente que la persona señalada carezca de talento. En el caso de Valentina, Gonet hizo su cuestionamiento luego de que la joven avanzara en el casting de Popstars y posteriormente decidiera abandonar el reality porque le había surgido otro proyecto laboral.

La influencer planteó su postura con una frase contundente: “Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas y la mandaron de vuelta con su valija. No soy objetiva con las nepo babies”.

El planteo de La Reini se relacionó con la diferencia de oportunidades entre quienes cuentan con vínculos familiares dentro del medio y aquellas participantes para quienes un casting como Popstars puede representar una oportunidad excepcional para comenzar una carrera.

El concepto nepo baby se popularizó especialmente en el mundo del espectáculo y suele aplicarse a hijos de celebridades que desarrollan sus carreras en ámbitos vinculados con los de sus padres.