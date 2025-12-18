El emotivo posteo de Messi a tres años de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022

El mensaje que acompañó la imagen, simple y directo, reforzó esa idea de legado y pertenencia. Las “tres estrellas” representan las conquistas mundiales de 1978, 1986 y 2022, con Messi como protagonista absoluto de la última gesta.

messi_arg_3

Cómo reaccionaron los campeones del mundo al aniversario de Qatar 2022

El recuerdo no quedó solo en manos del capitán. A tres años de la consagración, varios integrantes del plantel campeón del mundo también utilizaron sus redes sociales para rememorar aquel logro inolvidable.

Leandro Paredes fue uno de los que eligió expresarse con palabras. El mediocampista publicó un mensaje contundente: “¡Somos campeones del mundo! Hace 3 años y para toda la vida”, reafirmando la idea de que el título de Qatar 2022 marcó un antes y un después en la historia de la Selección.

Otros futbolistas optaron por mensajes más simbólicos. Enzo Fernández compartió un corazón azul, en una clara referencia a la Albiceleste, mientras que Paulo Dybala eligió una imagen de la Copa del Mundo, sin necesidad de agregar palabras.

Emiliano “Dibu” Martínez recordó uno de los momentos más determinantes del torneo: su histórica atajada ante Randal Kolo Muani en la final. Alexis Mac Allister, por su parte, evocó la jugada previa a uno de los goles frente a Francia, una acción que quedó grabada en la memoria colectiva.

Lautaro Martínez eligió un recuerdo más íntimo y personal: una foto dentro del campo de juego junto a su familia, celebrando la consagración desde un lugar cargado de emoción y orgullo.