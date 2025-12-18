El emotivo posteo de Messi a tres años de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022
Lionel Messi compartió un emotivo posteo y recordó el título de Qatar 2022 en su tercer aniversario. Varios campeones del mundo también se sumaron al recuerdo con mensajes cargados de emoción.
Lionel Messi volvió a tocar la fibra más sensible de los hinchas argentinos con un posteo especial por el tercer aniversario del título obtenido en el Mundial Qatar 2022. El capitán de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para recordar una de las imágenes más icónicas de su carrera: el momento exacto en el que levanta la Copa del Mundo tras la final ante Francia.
El astro del Inter Miami compartió la fotografía en su cuenta oficial de Instagram y acompañó la publicación con un breve pero contundente mensaje: “tres años de las tres estrellas”. En pocas palabras, Messi resumió lo que significó aquella consagración histórica, que marcó a fuego a toda una generación y selló su legado definitivo con la camiseta albiceleste.
La imagen rápidamente se viralizó y recibió millones de interacciones, con mensajes de hinchas de todo el mundo que volvieron a revivir la emoción de aquel 18 de diciembre. Para muchos, el recuerdo sigue tan latente como si hubiera ocurrido ayer.
La publicación de Lionel Messi a tres años del Mundial Qatar 2022
El posteo elegido por Messi no fue casual. La foto corresponde al instante en el que el capitán argentino alza la Copa del Mundo en el estadio Lusail, tras una de las finales más recordadas de la historia de los Mundiales. La escena simboliza no solo la consagración de Argentina, sino también el cierre perfecto de un camino que había comenzado muchos años antes y que tuvo en Qatar su punto más alto.
El mensaje que acompañó la imagen, simple y directo, reforzó esa idea de legado y pertenencia. Las “tres estrellas” representan las conquistas mundiales de 1978, 1986 y 2022, con Messi como protagonista absoluto de la última gesta.
Cómo reaccionaron los campeones del mundo al aniversario de Qatar 2022
El recuerdo no quedó solo en manos del capitán. A tres años de la consagración, varios integrantes del plantel campeón del mundo también utilizaron sus redes sociales para rememorar aquel logro inolvidable.
Leandro Paredes fue uno de los que eligió expresarse con palabras. El mediocampista publicó un mensaje contundente: “¡Somos campeones del mundo! Hace 3 años y para toda la vida”, reafirmando la idea de que el título de Qatar 2022 marcó un antes y un después en la historia de la Selección.
Otros futbolistas optaron por mensajes más simbólicos. Enzo Fernández compartió un corazón azul, en una clara referencia a la Albiceleste, mientras que Paulo Dybala eligió una imagen de la Copa del Mundo, sin necesidad de agregar palabras.
Emiliano “Dibu” Martínez recordó uno de los momentos más determinantes del torneo: su histórica atajada ante Randal Kolo Muani en la final. Alexis Mac Allister, por su parte, evocó la jugada previa a uno de los goles frente a Francia, una acción que quedó grabada en la memoria colectiva.
Lautaro Martínez eligió un recuerdo más íntimo y personal: una foto dentro del campo de juego junto a su familia, celebrando la consagración desde un lugar cargado de emoción y orgullo.