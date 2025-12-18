En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Selección Argentina
FÚTBOL

El emotivo posteo de Messi a tres años de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022

Lionel Messi compartió un emotivo posteo y recordó el título de Qatar 2022 en su tercer aniversario. Varios campeones del mundo también se sumaron al recuerdo con mensajes cargados de emoción.

El emotivo posteo de Messi a tres años de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022

Lionel Messi volvió a tocar la fibra más sensible de los hinchas argentinos con un posteo especial por el tercer aniversario del título obtenido en el Mundial Qatar 2022. El capitán de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para recordar una de las imágenes más icónicas de su carrera: el momento exacto en el que levanta la Copa del Mundo tras la final ante Francia.

Leé también Messi sorprendió con sus votos en The Best: a quién eligió como el mejor del mundo
messi sorprendio con sus votos en the best: a quien eligio como el mejor del mundo

El astro del Inter Miami compartió la fotografía en su cuenta oficial de Instagram y acompañó la publicación con un breve pero contundente mensaje: “tres años de las tres estrellas”. En pocas palabras, Messi resumió lo que significó aquella consagración histórica, que marcó a fuego a toda una generación y selló su legado definitivo con la camiseta albiceleste.

La imagen rápidamente se viralizó y recibió millones de interacciones, con mensajes de hinchas de todo el mundo que volvieron a revivir la emoción de aquel 18 de diciembre. Para muchos, el recuerdo sigue tan latente como si hubiera ocurrido ayer.

La publicación de Lionel Messi a tres años del Mundial Qatar 2022

El posteo elegido por Messi no fue casual. La foto corresponde al instante en el que el capitán argentino alza la Copa del Mundo en el estadio Lusail, tras una de las finales más recordadas de la historia de los Mundiales. La escena simboliza no solo la consagración de Argentina, sino también el cierre perfecto de un camino que había comenzado muchos años antes y que tuvo en Qatar su punto más alto.

El mensaje que acompañó la imagen, simple y directo, reforzó esa idea de legado y pertenencia. Las “tres estrellas” representan las conquistas mundiales de 1978, 1986 y 2022, con Messi como protagonista absoluto de la última gesta.

messi_arg_3

Cómo reaccionaron los campeones del mundo al aniversario de Qatar 2022

El recuerdo no quedó solo en manos del capitán. A tres años de la consagración, varios integrantes del plantel campeón del mundo también utilizaron sus redes sociales para rememorar aquel logro inolvidable.

Leandro Paredes fue uno de los que eligió expresarse con palabras. El mediocampista publicó un mensaje contundente: “¡Somos campeones del mundo! Hace 3 años y para toda la vida”, reafirmando la idea de que el título de Qatar 2022 marcó un antes y un después en la historia de la Selección.

Otros futbolistas optaron por mensajes más simbólicos. Enzo Fernández compartió un corazón azul, en una clara referencia a la Albiceleste, mientras que Paulo Dybala eligió una imagen de la Copa del Mundo, sin necesidad de agregar palabras.

Emiliano “Dibu” Martínez recordó uno de los momentos más determinantes del torneo: su histórica atajada ante Randal Kolo Muani en la final. Alexis Mac Allister, por su parte, evocó la jugada previa a uno de los goles frente a Francia, una acción que quedó grabada en la memoria colectiva.

Lautaro Martínez eligió un recuerdo más íntimo y personal: una foto dentro del campo de juego junto a su familia, celebrando la consagración desde un lugar cargado de emoción y orgullo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Selección Argentina Mundial Qatar 2022
Notas relacionadas
Messi ya está en el país: dónde pasará las fiestas y cómo fue su llegada a Argentina
La noticia que esperaba Messi: Inter Miami confirmó una decisión clave para 2026
Caos en un evento de Messi en India: detuvieron al organizador y prometen devolver las entradas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar